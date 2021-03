Rørt Lundby tok historisk gull i suveren stil: – Tidenes norske skihopper

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maren Lundby (26) har funnet storformen i Oberstdorf. Onsdag hoppet hun ned til det første gullet i storbakken for kvinnene i VM-historien.

Kvinnene kom med på hopprogrammet i VM i 2009, men først i år har de fått muligheten til å hoppe i storbakken.

Maren Lundby har vært blant de største forkjemperne for at kvinnene skal få muligheten i storbakken og den norske 26-åringen hoppet ned til det historiske gullet.

Lundby var i ledelsen etter den første omgangen og hoppet godt nok i den andre omgangen til å holde konkurrentene bak seg. Dermed tok hun det første gullet i storbakken for kvinnene i VM-historien.

Lundby vant 8,7 poeng foran Sara Takanashi og 9,5 poeng foran Nika Kriznar og var tydelig rørt da det ble klart at hun hadde hoppet ned til gull.

– Jeg tror ikke jeg skjønner hvor bra jeg har det nå. At jeg skulle klare dette, hadde jeg i hvertfall ikke trodd. Jeg er så glad at jeg ikke har klart å ta det innover meg, sier verdensmesteren til NRK.

– Det er bare en stor dag, bare det å klare og bli verdensmester i seg selv hadde jeg ikke sett for meg for et par uker siden, og i tillegg på denne dagen her som vi har kjempet så hardt for. Den kombinasjonen der er vanskelig å ta innover seg, sier Lundby.

Øyvind Lundby har fulgt søsterens fantastiske karriere med stolthet. Onsdag kveld slapp gullvinnerens bror jubelen løs over den historiske seieren i stor bakke.

– Jeg har snakket mye med Maren i høst og vinter. Jeg vet hvor mye dette betyr. Jeg vet hvor hardt arbeid hun har lagt ned for å komme seg i form til dette VM-et, slik denne sesongen har vært, sier han til VG.

– Jeg vet at dette betyr veldig mye for henne. Jeg er bare stum av beundring. Det er VMs mest fortjente gull.

Mor Kristin Olstad ble rørt av datterens gull.

– Veldig moro. Hva skal jeg si? Det er litt uvirkelig, på en måte. Jeg skjønte at dette kunne gå veien, men visste at det skulle gjøres to gode hopp. Jeg er bare veldig, veldig glad på hennes vegne.

– Det betyr veldig mye for dem. De kjemper stadig vekk for å få like muligheter, og dette var jo en av dem. Og å vinne i tillegg, da.

– Det kom noen tårer da jeg skjønte at hun kom til å vinne.

MOR OG DATTER: Kristin Olstad og Maren Lundby under en VG-reportasje i 2019. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sportssjef Clas Brede Bråthen var også rørt etter rennet, som altså kom samme dag som det ble kjent at Halvor Egner Granerud hadde testet positivt for covid-19.

– Det betyr så mye at jeg ikke kan beskrive dette. Etter alle problemene hun har hatt denne sesongen, klarer hun å vinne det rennet hun har laget selv. Norsk hoppsport var i knestående for tre timer siden, og så redder hun alt sammen, sier Bråthen til NRK mens stemmen brister.

– At Maren er tidenes norske skihopper er hevet over enhver tvil, sier han videre.

– Egen rase skihopper, skriver Granerud i en kort melding til Nettavisen etter rennet.

Silje Opseth lå på femteplass etter den første omgangen og hadde mulighet til å hoppe seg opp til en medaljeplass. Opseth hoppet hele 138 meter og så ut til å ha full kontroll i utkjøringen, men mistet balansen og falt fra det som kunne blitt en norsk dobbeltseier.

Opseth endte til slutt på en femteplass, 10,8 poeng bak Takanashi på sølvplass.

RUMPEN I BAKKEN: Silje Opseth falt etter et hopp på 138 meter. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Gullet er Lundbys første i årets VM, men hun har nå medalje fra alle de fire øvelsene for kvinnehopperne i mesterskapet (sølv i normalbakken, bronse i lagkonkurransen, sølv i blandet lagkonkurranse og nå altså gull i storbakken).

Lundby har nå individuelt gull fra tre strake mesterskap (OL i 2018, VM i 2019 og VM i 2021) – noe kun Carina Voigt (2014–2017) har klart tidligere på kvinnesiden. Birger Ruud (1935–1937) er den eneste herrehopperen som har klart det samme.

Gullet er også det første individuelle norske gullet i storbakken siden Tommy Ingebrigtsen tok VM-gull i Thunder Bay i 1995. Siden har alle øvrige norske gullvinnere vunnet i normalbakken – frem til Lundby hoppet ned til gull i Oberstdorf.

Seieren er også Lundbys første denne sesongen. 26-åringen kom til VM uten en eneste individuell pallplass, men har virkelig funnet storformen i Oberstdorf.

GULLVINNER: Maren Lundby. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

