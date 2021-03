Langrennssjefen tror Klæbo-disken får langvarig etterspill: – Vil bli hyppig debattert på regelmøter

Johannes Høsflot Klæbo trakk anken etter disken på femmila og ønsker å se fremover. Langrennssjefen tror likevel saken vil bli diskutert i lang tid fremover.

Langrennssjef Espen Bjervig og Johannes Høsflot Klæbo mener begge at sistnevnte skulle hatt gullmedaljen i Oberstdorf. Likevel trekkes anken. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

For både Klæbo og Norges Skiforbund står på sitt: De mener at juryen gjorde feil da de tildelte gullmedaljen på femmila til Emil Iversen og ikke Johannes Høsflot Klæbo.

– Vi mener fortsatt at Johannes ikke gjør noe som tilsier at han skal bli diskvalifisert, sier langrennssjef Espen Bjervig til Aftenposten.

I flere dager arbeidet Skiforbundet hardt med å utforme den formelle anken. Blant annet ble det hentet inn juridisk kompetanse for å bygge opp en argumentasjonsrekke som skulle frikjenne Klæbo. Likevel har de altså valgt å trekke anken.

– Forgjeves er det ikke. Vi har fått belyst mange sider vi, sier Bjervig.

Forventer videre diskusjon

I en pressemelding uttaler Klæbo at han ønsker å se fremover og legge saken bak seg. Det førte til at Skiforbundet trakk anken. Men Bjervig tror at selv om saken nå formelt er lukket, vil den være høyaktuelt innad i FIS i lang tid fremover.

– Jeg tror denne saken kommer til å bli hyppig debattert på regelmøter i FIS fremover. Juryen uttalte også at det er en svært vanskelig sak. Reglene, slik som det er nå, kan tolkes på flere måter slik vi ser det. Det vil nok de som jobber med regelverket se på, sier han.

Det ble hefitige diskusjoner i juryrommet søndag. Disken av Klæbo vil fortsatt diskuteres internt i FIS i lang tid fremover, tror langrenssjef Espen Bjervig. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Ingen sure miner fra FIS

Da Klæbo bestemte seg for å trekke anken, ringte Bjervig straks til renndirektør i FIS, Pierre Mignerey.

Selv om FIS hadde satt ned en appellkommisjon bestående av tre personer som hadde startet jobben med å behandle anken, var det ingen sure miner da Norge valgte å trekke den.

– De ser og skjønner hvor vanskelig hele saken er og hvor omfattende det er. De har full respekt for at den ble trukket, sier Bjervig.