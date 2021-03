Laget får ikke delta på cup i Bergen: – Det føles veldig urettferdig

Nå ser Helsedepartementet på mulighetene for å åpne opp for barn og unge i mindre kommuner.

Fra venstre: Tiril Søreide Solberg, Selma Hansen Folgerø, Amalie Lund Helgesen. Foto: Tor Høvik

– Det er veldig trist. Vi elsker alle å spille cup og har ikke fått lov til å gjøre det på ganske lenge, sier fotballspiller Amalie Lund Helgesen (16).

Sammen med Annika Lunde Hatley (16) er hun kaptein på fotballaget Nore Neset jenter 17 i Bjørnafjorden kommune.

I tradisjon tro var laget påmeldt på Lerøy jentecup som gikk av stabelen forrige helg.

En uke før cupstart kom beskjeden om at alle lag utenfor Bergen kommune ikke kunne dra på grunn av regjeringens koronaanbefalinger.

Hele 48 påmeldte lag fra omegnskommuner som Askøy, Øygarden og Stord måtte holde seg hjemme.

– Det føles veldig urettferdig, sier Helgesen.

Helt fremst står kaptein Annika Lunde Hatley (16) og bak henne er Amanda Gea Bringedal. Foto: Tor Høvik

– Viktig for fotballsesongen

Dagens retningslinjer tillater barn og unge under 20 år delta i konkurranser, men kun for deltakere fra samme kommune. Derfor fikk ikke jentelaget fra Bjørnafjorden delta i år.

– Det var selvfølgelig kjipt. Vi har vært med på cupen i alle år. Men vi var forbedret på at det kunne skje, sier Hatley.

Fakta De nasjonale retningslinjene for idrettsarrangementer For tiden gjelder følgende anbefalinger på nasjonalt nivå: Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

For voksne er den gjeldende nasjonale anbefalingen å utsette/avlyse arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner. Den nasjonale covid-19-forskriften tillater følgende: «200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser». Les mer

Hatley forteller at cuper er en viktig del av å forberede laget til fotballsesongen.

– Du får møte lag du kanskje møter i serien, så det er veldig god trening. Nå har vi også fått ny trener, som ville fått sett oss spille i kamp.

Jentene trener på Nore Neset idrettspark i Bjørnafjorden kommune. Foto: Tor Høvik

Trener Stian Kvåle gir instruksjoner til fotballspillerne. Foto: Tor Høvik

Mener små kommuner forskjellsbehandles

Stortingspolitiker Tom Kalsås (A) mener anbefalingen fører til en forskjellsbehandling av barn og unge i små og store kommuner.

I slutten av februar sendte han et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja (V) for å høre om det er aktuelt å la barn og unge spille mot lag i andre kommuner så lenge smittetrykket er lavt.

Han viste til at større kommuner med mange lag og idrettstilbud får delta i kamper på tvers av bydeler, mens barn og unge i små kommuner ikke har de samme mulighetene. Uavhengig av hvordan smittetrykket er.

Raja svarte på spørsmålet 5. mars.

– Helsemyndighetene har allerede fått et oppdrag om å vurdere muligheten for at man i mindre kommuner også kan konkurrere utenfor egen kommune, og på hvilke vilkår dette eventuelt kan foregå, skrev han.

Har ikke bestemt seg

Men konklusjonen er ennå ikke på plass.

Det er Helsedepartementet som skal ta avgjørelsen, og har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om deres vurderinger.

«Oppdragssvaret, inkludert oppdragsteksten, vil bli offentliggjort når det er vurdert og behandlet», opplyser departementet til BT.

Lege Hilde Marie Lund i FHI skriver i en e-post at de mottok oppdraget fra Helsedepartementet 02. mars. De sendte et svar til departementet den 09.03.21.

Hun ønsker ikke å gå inn i hva som er FHIs vurdering i saken.

– Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke tiltak som skal gjelde nasjonalt, og vurderingene avhenger blant annet av den nasjonale smittesituasjonen og den nasjonale strategien fremover, skriver hun.

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere saken og viser til Helsedepartementet.

Amalie Lund Helgesen (i midten) på trening. Foto: Tor Høvik

Trener Stian Kvåle, Nora Abrahamsen Skjeie (gul vest) og Madelen Alvær. Foto: Tor Høvik

Spilte mot fire år yngre guttelag

Løsningen for jentelaget i Bjørnafjorden ble å spille mot guttelaget i klubben. De er født i 2007 og er to-tre år yngre.

– Det har gått greit. Guttene vi har spilt mot er teknisk gode og raske. Men hadde vi spilt i Lerøy cup, hadde vi fått utfordret oss mot lag med spillestiler og kombinasjoner vi må øve på å forsvare oss mot. Det er jo det vi kommer til å møte i sesongen, sier fotballspiller Hatley.

I kommunen har de kun ett jevnaldrende jentelag å spille mot. De håper å kunne spille en treningskamp mot dem i påvente av at fotballsesongen som etter planen starter i midten av april.

– Vi krysser fingrene for seriestart, men helt ærlig tror jeg det blir utsatt, sier Helgesen.

Det andre store håpet er Norway Cup.

– Jeg håper virkelig det blir noe av. Det hadde vært veldig trist om det blir avlyst igjen, sier Hatley.