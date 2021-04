Breddefotballen stengt ned i 13 måneder: – Har hele tiden fått slag i trynet

ELVERUM (VG) 170 treningsøkter ligger klappet og klare på trenerkontoret til Stian Aasen. Samtlige ubrukte. 3. divisjonsklubben Elverum Fotball får hverken trene med kontakt eller spille kamper. Slik har nesten 50.000 norske fotballspillere levd i 13 måneder nå.

LEVER I HÅPET: Stian Aasen har kontoret fullt av planer for Elverums fotballherrer. Men foreløpig kan nesten ingen av dem settes ut i livet. Foto: Tore Kristiansen

Klubben fra Innlandet raste ut av de tre høyeste divisjonene etter et stort nedrykksdrama høsten 2019. Da motstanderne fra de siste sesongene kom i gang igjen med kamper sist sommer, satt elverumsingene sjakk matt sammen med 2443 andre lag i norsk fotball.

Om lag 25.000 kamper ble avlyst sist sesong. Norges Fotballforbund opplyser at seniorlagene i breddeklubbene for to år siden besto av 48.740 spillere.

– Vi har kastet plan på plan. Nå er vi på plan D. Jeg synes både klubben og spillerne har taklet det bra. Men det er vanvittig krevende å holde motet oppe på en 22-åring som klør etter å spille fotball, sier Stian Aasen til VG og kikker opp på skriften på kontorveggen. Håpet er trening med kontakt fra 21. mai og seriestart 20. juni.

Norges Fotballforbund frykter at mange av spillerne i senior bredde kan være borte når – eller hvis – seriespillet kommer i gang.

– Ut fra nylige undersøkelser antar vi en reduksjon av lag med ca. 30 prosent i 2021, skriver NFF-direktør for utvikling og aktivitet, Alf Hansen, i en mail til VG. Han opplyser at tallene for påmelding er høyere og at tallene er usikre.

Hansen tør ikke love noe som helst om når breddefotballen kommer i gang.

– Et optimistisk scenario er juni måned, sier han.

– Etter jul har vi hele tiden trodd at det skulle snu. Vi har prøvd å holde motet oppe, men har hele tiden fått slag i trynet. Det begynner å bli vanskelig å holde motivasjonen oppe, beskriver daglig leder Ole Anders Arntsen i Elverum.

FERIETID: Spillerne får fortsatt ikke trene med kontakt på Elverum stadion. Daglig leder Ole Anders Arntsen og klubben har gitt spillerne ferie. Foto: Tore Kristiansen

Han leder en 114 år gammel klubb med 1100 medlemmer. I klubblokalene henger det et bilde av barndomslaget til den senere VM-, EM- og Liverpool-spilleren Stig Inge Bjørnebye. Av dagens toppspillere har Vegar Eggen Hedenstad (tidligere Rosenborg – nå Fatih Karagümrük), Martin Ellingsen (Molde) og Erik Brenden (Sandefjord) vokst opp her.

Vi skrur klokken tilbake til 26. oktober 2019.

Elverum har de siste ni sesongene ligget i sjiktet mellom 1. og 2. divisjon – Obos- og PostNord-ligaen. To ganger har de i perioden vært oppe på nivå 2 i norsk fotball. Men dette året har vært merkelig. Elverum har slått opprykksklare Grorud i Oslo, men har ellers slitt mye. Det svidde med 4–1-tap for Oppsal i striregn i nest siste serierunde.

Men solen stråler over Elverum stadion – bare en langpasning fra Glomma – den siste lørdagen i oktober. Stemningen blant 408 tilskuere blir ikke dårligere da Erik Nordengen scorer mot Åsane i 1. omgang. Det holder til det gjenstår et kvarter. Da ryker alt.

Åsane vinner 2–1. Elverum rykker ned. Vestlendingene rykker opp. Der skiltes deres veier. Mens Åsane sist sesong ble kalt Bergens Barcelona, fikk ikke Elverum trene med kontakt. Kampsesongen ble skrinlagt for godt 18. september i fjor.

MARERITT: Elverums Ådne Midtskogen depper etter nedrykket 26. oktober 2019. Det skulle ikke bli så mye bedre. Tapet for Åsane er Elverums foreløpig siste kamp. Foto: Østlendingen

– Klart jeg har tenkt mye på det som skjedde. Alle har gjort det. Men hele klubben har vært flinke om ikke å prate om det. Jeg snur hele fokuset mot det lille lyset i tunnelen. Vi sier heller at vi skal ha diskolys, musikk og full fest når vi endelig får spille en seriekamp igjen. Slik må vi bruke energien, mener Stian Aasen, som var assistenttrener da nedrykket var et faktum.

Personlig har 44-åringen rykket opp til hovedtrener i ettertid.

– Min arbeidsoppgave er å skape entusiasme og engasjement. Men det er krevende. Du går på noen «kølsmeller» innimellom, beskriver han.

Det gikk aller mest i svart for klubbens keeper i Åsane-tapet. Han fikk rødt kort i kampen og en lang karantene for etterspillet av utvisningen. De må sones når seriekampene eventuelt kommer i gang igjen.

– Han venter i to år på fem kampers karantene. Du kan snakke om mental trening, beskriver Stian Aasen med et sukk.

Treneren har akkurat gitt spillerne 12 dagers ferie. Elverum lever i håpet om en sommer fylt med kamper og at seriespill frem til november kan føre dem til opprykk. Det betyr nytt liv i det som fotballforbundet definerer som toppfotball. Klubbene i Norsk Tipping-ligaen (3. divisjon) er blitt forespeilet enkel serie før ligaen deles for to sluttspill – mellom de seks beste og mellom de seks neste.

– NFF jobber fortsatt med dobbel serie, sier NFF-direktør Alf Hansen. Men viser til at det «kan bli vanskelig med bruk av mange midtukekamper på dette nivået».

På de to kunstgressbanene til Elverum leker den nærliggende ungdomsskolens elever i vårdagen. Det ser ut som hvilken som helst dag før pandemien traff Norge.

Men siden januar har ikke Elverums seniorlag i fotball kun trent med avstand. Slik er det også for all annen breddeidrett. Regjeringen åpnet denne uken opp for kontakttrening i toppidretten. Men bredde senior holdes tilbake på andre året av hensyn til smittevernet.

Norges Fotballforbund mener det er feil. I en rapport viser forbundet til at 150.000 kamper i barne- og ungdomsfotballen i 2020 førte til kun et kjent smittetilfelle. Ifølge NFF var til sammen 577.000 spillere og kampverter involvert.

– Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet, konkluderte NFF-utvalget ledet av professor og mikrobiolog Ørjan Olsvik i februar. Forutsetningene var at NFF følger anbefalingene i rapporten og smittetrykket ikke endret seg i vesentlig negativ retning.

STJERNE PÅ VEGGEN: Som lilleputt vant Stig Inge Bjørnebye HA-cup. Åtte år senere var han på landslaget. Han henger fortsatt på veggen i Elverums klubbhus.

Elverum har siden påske lagt ned all aktivitet for barn, ungdom og voksne på grunn av lokale smitteverntiltak. Det skal etter planen åpnes opp igjen kommende uke. Men klubbens spillere over 20 år får fortsatt ikke trene med kontakt.

– Vi har hatt opp til 10 juniorspillere med på A-lagets treninger. Den ene dagen trener de som juniorer med full gass innendørs, mens de neste dagen må trene pasningsøvelser med avstand utendørs, beskriver Stian Aasen.

Irritasjonen synes å være stor rundt omkring i Fotball-Norge. Elverums daglige leder er ikke noe unntak.

– Vi føler jo at sentrale politikere, helsemyndigheter og FHI ikke tar idrettens posisjon i samfunnet nok på alvor. Jeg synes ikke det har vært en del av diskusjonen i det hele tatt. Både bredde- og toppidretten i Norge har blitt rammet hardere enn i landene rundt oss. Det synes jeg vitner om mangel av respekt for og anerkjennelse av idrettens plass i samfunnet. Idretten betyr utrolig mye for mange, sier Ole Anders Arntsen.

Fotballens globalisering har for lengst nådd nivå 4 i norsk fotball. Elverum har valgt å sende sine utlendinger hjem. Nå gjenstår en hard kjerne av spillere oppe i 20-årene – pluss klubbens egne, unge lovende.

HOLDER PÅ HUMØRET: Elverum-trener Stian Aasen (t.h.) ser det som sin jobb å spre motivasjon og humør i den vanskelige situasjonen. Her sammen med breddeansvarlig Anders Bronken. Foto: Tore Kristiansen

– Vi er avhengige av aktivitet i 2021 for å holde på den spillergruppen vi har, sier Arntsen. I vinter hadde klubben en avtale med Ishmael Koroma, midtstopper med landskamper for Sierra Leone, men afrikaneren glapp da han ikke fikk komme inn i Norge fra Sverige.

– Du føler deg nesten dum når du ringer til spillere, beskriver Aasen. Elverum-lederne forteller at aktuelle spillere heller har valgt lavere divisjoner på Færøyene, Malta eller i Hviterussland.

– Rekruttering har vi valgt å legge på hyllen, sier Arntsen. Planene tas først frem igjen den dagen en bekreftet dato for seriestart eventuelt er på plass. Elverum hadde en langt på vei profesjonell tropp da de sist var i Obos-ligaen i 2017 med Vålerengas Amor Layouni på laget. Nå ser ting annerledes ut. Klubbens driftsinntektene sank fra 13,7 millioner til 8,6 millioner i 2020.

Men årsregnskapet viste likevel et overskudd på drøyt 900.000 kroner – med god hjelp fra statens støtteordninger.

– Generelt sett så kom ikke klubber på breddenivå så galt ut hvis man gjorde tiltak når det smalt og søkte på de pakkene som kom. Vi kom godt gjennom også på grunn av støtte fra lokale ordninger, sier Ole Andreas Arntsen.

Men han tror mange norske breddeklubber kan komme til å måtte omdefinere seg selv etter pandemien.

– I og rundt Oslo er det klubber som har vært som oss, men nå må se på seg selv som rene breddeklubber, sier Arntsen som tidligere har jobbet 14 år i Oslo-klubben Oppsal.

Han mener også at NFF bør se på seriesystemet etter pandemien. Elverum og andre hardt satsende klubber på nivå 4 er spesielt hardt rammet.

– Vi tror Gud kjører «strikkmoped» over Elverum Stadion og lyser litt ned. Nå har det blitt kastet blod ned over oss i ett år, beskriver Stian Aasen med humor. Men hovedtreneren vet ikke helt hva han gjør om nok en sesong går i vasken.

– Blir det ikke seriespill i år så starter jeg motorsykkelen og kjører til ham «oppi der». Så får vi ta en runde.

