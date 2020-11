Dopingdømte Srour dropper idrettens voldgiftsrett nå

Proffbokseren Hadi Srour (24) og hans advokat Brynjar Meling kan anke dopingdommen på fire år utestengelse direkte til idrettens voldgiftsrett CAS i Lausanne, men vil først «gå veien om Norge»: Idrettsforbundets appellutvalg.

MAKSSTRAFFET: Hadi Srour var proff og hadde som mål å bokse som amatør for Norge i Tokyo-OL da han i fjor avga en positiv dopingprøve. Bildet er fra et proffstevne i Oslo sommeren 2018. Foto: Trond Solberg

– Problemet med CAS er saksbehandlingstiden. Vi risikerer at Hadi Srours karriere dør ut mens vi venter. Intuitivt velger vi å gå veien om Norge og tømmer ut ankemuligheten her, bekrefter Brynjar Meling.

Antidoping Norge opplyser at utøver har 14 dager ankefrist og at vedkommende kan velge å gå direkte til CAS, uten først å gå til NIFs appellutvalg. Utøver kan også velge å ta saken videre til CAS etter eventuelt avslag i appellutvalget.

Påtalenemnda har samme ankefrist som utøver.

Hadi Srour hadde nettopp undertegnet en lukrativ proffkontrakt og satset samtidig på å kvalifisere seg for Tokyo-OL som amatør da han i fjor sommer avga en positiv prøve på det såkalte utholdenhetsdopet Epo - i syntetisk form.

Etter en høring i Domsutvalget til Norges idrettsforbunds i slutten av september, ble han sist mandag dømt i henhold til Påtalenemndas påstand: Maksstraffen fire år utestengelse. I tillegg fikk han ikke fullt fratrekk for tiden han var suspendert i fjor, fordi han da begikk regelbruddet å trene i organisert form.

Påtalenemndas leder Katharina Rise uttalte at de var tilfreds med resultatet da Domsutvalgets beslutning ble offentliggjort mandag.

– Det norske laboratoriets tolkning av analysefunn legges til grunn. Det var i samsvar med hvordan analysen var hos to øvrige Wada-akkrediterte laboratorier, sa Rise til VG.

Slik forklarte Hadi Srour seg under høringen tirsdag 22. september:

– Selvfølgelig vil jeg anke til appellutvalget. Jeg forventet å bli hørt i Domsutvalget. Men så fikk jeg maksstraff og litt til. Jeg vet hundre prosent sikkert at CAS vil gi saken en bedre behandling. Men i utgangspunktet vil vi anke til appellutvalget (i NIF), svarer Hadi Srour på spørsmål om hva han vil gjøre etter at dopingdommen hans ble kjent denne uken.

Før høringen for halvannen måned siden ga Hadi Srour uttrykk for at han var i tvil om han ville anke hvis han ble dømt til utestengelse fra idretten. Det ville koste for mye tid, krefter og penger.

– Mest fordi jeg føler meg tråkket på. Når jeg møter en motstand av denne typen, ønsker jeg å slå tilbake, svarer han på hvorfor han nå er så klar på at han vil anke.

Advokat Brynjar Meling bistod ham frem til og under høringen i Domsutvalget for halvannen måned siden. Det vil han fortsette å gjøre. Meling har tidligere uttalt at han i møtet med idrettens domsinstans er bekymret for rettssikkerheten til norske idrettsutøvere. Det mener han fortsatt.

FORTSETTER: Advokat Brynjar Meling og hans klient Hadi Srour under høringen i Domsutvalget på Ullevaal stadion 22. september. Foto: Terje Pedersen

– Jeg trodde ikke det var så ille. Jeg mener vi har vitenskapelige bevis, sier han med tanke på Srours ekspertforsvar under høringen og deres påstand om at bokseren er blitt offer for en «tolkningsfeil» fra motpartens side.

På spørsmål om hvorfor han tror de vil bli hørt i Idrettsforbundets appellutvalg, svarer han slik:

– Jeg er kanskje en naiv forsvarsadvokat, men tror at en dom i tingretten kan gi frikjennelse i lagmannsretten, sier Brynjar Meling.

Hadi Srour holdt en pressekonferanse etter at saken ble kjent i september i fjor:

Hadi Srour er den andre norske utøveren som har testet positivt for Epo. Den første var Erik Tysse foran friidretts-EM i 2010. I henhold til datidens dopingreglement ble han utestengt i to år. Kappgjengeren fremmet saken for CAS, som i 2011 opprettholdt den opprinnelige dommen. Tysse deltok senere i London-OL 2012 og Rio-OL 2016.

