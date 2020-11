Rørt Dæhli etter Norges bragd: – Det har vært en tøff høst for meg

Det var en rørt Mats Møller Dæhli som møtte pressen etter Norges heroiske innsats mot Østerrike.

Mats Møller Dæhli ble utpekt som Leif Gunnar Smeruds kaptein til Norges kamp mot Østerrike.

Nødlandslagets mest rutinerte mann, med 23 landskamper på merittlisten, løp utrettelig på venstrekanten. 25-åringen presset aggressivt og spilte lagkameratene gode helt frem til han ble byttet ut etter 67 minutter.

– Dette var en syk opplevelse. Den gnisten og bragden vi viste i dag gjør meg utrolig stolt. Vi skaper sjanser. Jeg vet ikke om vi kunne gjort så mye mer. Jeg er bare så stolt, sa en gråtkvalt Mats Møller Dæhli til TV 2 etter kampen.

Underveis i intervjuet kunne man tydelig se at det var en emosjonell kaptein som snakket hjem til det norske folk. Det glinset av øynene til Dæhli, som åpnet opp om en vanskelig tid.

– Det har vært en tøff høst, også for meg personlig. Så nå er jeg rørt og stolt av laget. At jeg får være kaptein for Norge i en slik type kamp, og at vi står opp på denne måten, det er helt fantastisk, forteller han til kanalen.

Før kampen fortalte VG historien om en trøblete tid på klubblaget for Møller Dæhli. Han har vært ute av belgiske Genks startellever i fem uker, og står med bare 20 minutter spilletid siden august.

For landslaget slo Dæhli brutalt tilbake med en fin oppvisning mot Europas 25. beste landslag, Østerrike.

– Vi møtte opp og jeg håper alle de hjemme hadde en fin kveld, og så at vi «fightet» for Norge. At det i en ellers litt tung tid for mange, var en hyggelig opplevelse for mange, sa han til TV 2.

STORSPILTE: Mats Møller Dæhli gjorde en god innsats mot Østerrike. Etter kampen tok han til tårene i et intervju med TV 2. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

