Ber VM-håpet løfte ambisjonene: – Kan ta medaljer i alle renn

CORTINA/OSLO (VG) Kajsa Vickhoff Lie (21) utpeker seg som fartshåpet på kvinnesiden i Cortina. Thea Stjernesund (24) mener hun bør heve ambisjonene etter de sterke prestasjonene før VM.

VM-KLAR: 10:30 går startskuddet for mesterskapets super-G-renn. I den disiplinen er Kajsa Vickhoff Lie, her avbildet utenfor utøver hotellet, i storslag. Foto: Torstein Bøe, NTB

Kajsa Vickhoff Lie som var med som førstereis i VM i Åre for to år siden, har på kort tid måtte lære å kjenne at forventningene øker raskt, med gode resultater.

Den første pallplassen i verdenscupen kom i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland 30. januar, før hun samme sted fulgte opp med en fjerdeplass, kun 14 hundredeler unna nok en visitt på pallen.

Begge i super-G. Som VM i Cortina åpnes med ettersom kombinasjonen, mandag, ble utsatt grunnet kraftig snøvær.

– Jeg kunne ikke bedt om bedre timing. Men forhåpningene er ikke megahøye til VM. Jeg er fortsatt veldig fornøyd med topp-ti plasseringer, sa Bærums-jenta til VG etter Garmisch-rennene.

KOM IGJEN, KAJSA: Thea Stjernesund, som også skal konkurrere for Norge (i tekniske disipliner) mener Kajsa Lie må gi gass og tørre å gå for det helt store. Foto: Jil Yngland

Må sikte høyere

Det er for defensivt, mener lagvenninnen.

– Hun er i kjempebra form og hun kan ta medalje i alle tre rennene hun stiller opp i. Kajsa har jo kjørt veldig fort i både super-G og utfor i år, sier Thea Louise Stjernesund (24) til VG.

Superkombinasjon er en gren som har blitt tatt av verdenscupprogrammet før årets sesong, så vi har ingen renn å sammenligne med fra inneværende sesong. Stjernesund mener likevel at Vickhoff Lie har store muligheter i VM-rennet:

– Hun har vunnet flere FIS-renn i slalåm og det er ikke så lenge siden hun kjørte slalåm ofte, så hun har gode muligheter til å ta en medalje her.

De kom inn på det norske landslaget samtidig. I 2016 hadde de status som junior og i 2017 ble begge tatt ut på europacuplaget.

OUTSIDER: Ragnhild Mowinckel er med i sitt femte verdensmesterskap, og mandag har hun en bronsemedalje å forsvare fra kombinasjonen for to år siden. Veien tilbake fra kneskaden har vært tung. Foto: Torstein Bøe, NTB

Mowinckel kan overraske

Moldenseren, med VM-bronse fra Åre og to sølvmedaljer fra OL i Pyeongchang i 2018, ville utpekt seg som Norges største fartsfavoritt – hadde det ikke vært for at hun fortsatt sliter med å få toppresultater etter de to stygge korsbåndsskadene hun måtte takle i 2019.

Mens NRK-ekspert Kjetil André Aamodt tror Mowinckel, som selv sier hun føler seg veldig trygg i Cortina, kan ha fordel av snøfallet som har kommet i Italia og gir mindre is i løypa – blir det likevel Kajsa Vickhoff Lie som går inn i mesterskapet med best følelse.

Selv om hun ikke vil snakke opp seg selv, syns hun det er «stas» å bli nevnt i denne sammenhengen.

– Det er en posisjon man har lyst til å være i, for da vet man at man har gjort noe bra og er i form. I alpint har selvtilliten mye å si. Så da får jeg bare angripe da, sa Lie, da hun møtte norsk presse før VM-åpningen.

PS: Ingen norske kvinner har noensinne tatt VM-gull i super-G.

Tirsdag kjøres super-G for kvinner, NRK sender fra 10:30. Herrenes renn er utsatt til torsdag.

