Mourinho «overrasket» over Bale: – Ikke en åpenbar skade

José Mourinho hadde ikke Gareth Bale (31) tilgjengelig til Everton-kampen denne uken. Nå uttrykker Tottenham-manageren at han er «overrasket» over det som skjedde rundt sin angrepsspiller.

TATT AV: Gareth Bale fikk mye kritikk for sitt spill mot Brighton, og José Mourinho (t.h.) valgte å bytte ut waliseren etter en times spill. Foto: ANDREW BOYERS / POOL

Daily Mail og andre engelske medier hevder at forholdet mellom de to Tottenham-profilene ikke er det beste etter Bales skademareritt og et Bale-innlegg i sosiale medier. Måten portugiseren uttrykte seg på etter kampen mot Everton (5–4-tap), kan tyde på at avisene har rett i det.

Bale la tirsdag ut en Instagram-post der det sto «Bra treningsøkt i dag». Det er dette som skal ha irritert Tottenham-sjefen.

Fredag morgen offentliggjør engelske aviser Mourinhos kommentar til det som har skjedd rundt Gareth Bale denne uken. Uttalelsene fra Mourinho kom rett etter kampen, men har ikke blitt publisert før nå. Guardian siterer ham slik:

– Vi møtte West Bromwich søndag, og han spilte ikke. Mandag ble jeg litt overrasket over at han ønsket å ta en scanning, fordi han ikke var komfortabel med noe muskulært i et område. Så han trente ikke på mandag, og deretter på tirsdag trente han med laget, men jeg ble informert om at han ønsket å jobbe med våre eksperter i et par dager for å styrke dette området.

– Det er grunnen til at han ikke er her. Jeg tror ikke det er en åpenbar skade, jeg vil si at han føler seg ukomfortabel, og på grunn av treningsøkten der han ikke kunne være 100 prosent.

Gareth Bale fikk hard medfart etter Tottenhams 1–0-tap for Brighton for to uker siden.

– Han er en nydelig fyr og har hatt en bra karriere, men vil han virkelig være der? spurte TV 2-ekspert Trevor Morley, som kalte Gareth Bales prestasjon «forferdelig».

– Tror jeg kunne bidratt med like mye (lite) som Bale har gjort etter 23 minutter, tvitret den tidligere norske landslagsspilleren Thorstein Helstad.

Bale startet den kampen og ble tatt av etter en times spill. Siden har han ikke vært på banen for Tottenham.

Gareth Bale kom tilbake til Tottenham i september 2020 etter syv år i Real Madrid.

Bale har totalt fire scoringer i alle turneringer for Tottenham til nå. Han har vært på banen i seks Premier League-kamper og scoret ett mål.