Zuccas lagkamerater hardt covid-19-rammet

Mats Zuccarello (33) kan være i ferd med å bli spilleklar, men det er ikke sikkert han får spille kamp med det første for Minnesota Wild. Halvparten av lagkameratene hans er rammet av covid-19-smitte.

HALVT ÅR: Mats Zuccarello (33) har ikke hatt på seg Minnesota Wilds kampdrakt det siste halvåret. Nå er laget hans lagt på is på grunn av et stort smitteutbrudd. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

11 spillere og en person i støtteapparatet.

Det er status etter siste opptelling og registrering i Minnesota Wilds smitteprotokoll. NHL-klubbens general manager - eller sportssjef - Bill Guerin frykter at listen vil bli lenger, og at det vil ta en god stund for Wild igjen er klar for å spille kamper.

– Jeg vil ikke spekulere i hvor vidt vi er tilbake torsdag, uttalte han mandag.

Da hadde NHL besluttet å utsette fire Wild-kamper. Siden er antall smittede spillere økt fra ni til 11.

Nå er ytterligere to kamper utsatt: Wilds hjemmekamp mot St. Louis torsdag og bortekampen mot Los Angeles Kings søndag. Neste mulige comeback er mot Kings tirsdag om en uke.

– Det kryper definitivt gjennom laget, sier Bill Guerin om coronasykdommen covid-19.

Ifølge Star Tribune venter han at flere vil bli smittet.

– Det er veldig smittsomt. Vi får et par her, og et par der. Vi vil fortsette å spille når det er forsvarlig, sier Wilds øverste sportslige ansvarlige.

På spørsmål om skadete spillere, altså de som har vært på sidelinjen av andre årsaker enn coronaviruset, svarer Bill Guerin «de blir bedre». Mats Zuccarello har ikke spilt kamp siden Minnesota Wild røk ut av kvalifiseringen til NHL-sluttspillet om Stanley Cup i fjor sommer, og etter at han i høst fikk foretatt en operasjon.

NHL-sesongen ble stoppet i midten av mars for snart ett år siden. Mats Zuccarello levde ikke alltid, ifølge lokale eksperter, opp til forventningene - men totalt var debutsesongen hans i Wild (65 seriekamper/15 mål, 22 målgivende) ganske bra:

Klubben har ut over det ikke villet røpe noe om Zuccarellos skadesituasjon. Han har ikke trent med laget, men alene på is under oppsyn av en teknikktrener. Dette sa Wild-pressesjef Aaron Sickman til VG for et par uker siden:

«Det vi kan si er at Mats fortsatt ute med en skade i overkroppen og vi har ingen oppdatering om når han vil kunne trene med laget igjen.»

Les også Klubben tause om Zuccarellos skade: – Ingen oppdatering

Minnesota Wild er ikke alene om å bli satt på sidelinjen på grunn av covid-19-smitte. Dallas Stars hadde 17 oppført før sesongen 2020/21 startet for en måned siden. Nå er 19 av New Jersey Devils spillere «ikke tilgjengelig» for spill, Buffalo Sabres’ antall er ni (pluss treneren Ralp Krueger).

Det er NHLs USA-baserte lag som i første rekke har vært og åpenbart blir rammet. Lagene basert i Canada er i klart mindretall og spiller kun interne kamper i egen «nasjonskohort» av corona-hensyn. Der er smittebildet er helt annet, mer oppløftende - i likhet med Canada for øvrig.

Foreløpig er 31 kamper utsatt. Minnesotas sportssjef Bill Guerin «tror» Minnesota Wild vil være i stand til å fullføre grunnsesongen med 56 kamper (redusert fra normale 82), selv om det i praksis betyr at de må spille resterende 45 annen hver dag frem til planlagt serieslutt 8. mai.

Les også Landslagssjef uten landslag: – Mentalt utladet

Ps! Ishockey-VM skal gå i Latvias hovedstad Riga fra 21. mai til 6. juni. Norge starter mesterskapet mot Tyskland 22. mai og Italia 23. mai - deretter i gruppespillet: Finland, Canada, Latvia, USA og Kasakhstan.

Publisert Publisert: 9. februar 2021 11:16