Vertsbyens første VM satte fart på dopingjegerene. Det sørget en amerikansk juksemaker for.

På pallen står en utøver som nettopp har tatt sølv i ski-VM i Oberstdorf i 1987. Han har en hemmelighet som senere skulle fremskynde tester for bloddoping.

Juksemaker Kerry Lynch (t.v.) ble avslørt senere på året. Verdensmester Torbjørn Løkken og treer Trond-Arne Bredesen var bare fornøyd over sine triumfer. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

OBERSTDORF: Kombinertløperen Kerry Lynch lytter til «Ja vi elsker» fra pallens andre trinn med Torbjørn Løkken som gullvinner. Trond-Arne Bredesen har gått sitt livs løp inn til bronse.

Løkken skulle komme til å bli nasjonalhelt etter den individuelle triumfen og senere sølv i lagkampen. Lynch ble skurk.

Amerikaneren visste, der han sto med medalje rundt halsen og en blomsterbukett i hånden, at han hadde bloddopet seg. Men han visste også at det ikke var metoder for å avsløre ham. De var ikke godkjent.

Senere samme år oppdaget Det amerikanske skiforbundet noen flybilletter som de ikke hadde kjennskap til. En lege hadde vært et sted han ikke skulle være. Lynch hadde blitt bloddopet på flyplassen i München på vei til VM.

Da dette kom frem, ble trener Dough Peterson og leder Jim Page uenige. Den ene ble forbannet og røpet hva som hadde skjedd. Lynch hadde ikke noe valg. Han måtte fortelle hele den blodige historien.

Torbjørn Løkken (t.h.) vant gull på 15 km kombinert sammen med Trond A. Bredesen som fikk bronsemedalje. De ante ikke at dette mesterskapet også skulle handle om en amerikansk bloddoper. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB

Og så ble blodtesting lov

For det videre dopingarbeidet skulle denne hendelsen bety svært mye.

Inggard Lereim var Skiforbundets hovedlege i Oberstdorf, og i den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han opplyser at det allerede i neste VM i 1989 i Lahti, ble tatt blodprøver for første gang.

– I Oberstdorf to år tidligere ble det bare testet i urinen. Derfor ble ikke Lynch avslørt, sier han.

Fakta Oberstdorf som VM-by Oberstdorf er en landsby i Bayern. Deres første VM på ski ble arrangert i 1987. Norge ble nest beste nasjon bak Sverige med to gull, fem sølv og tre bronse. I 2005 arrangerte Oberstdorf deres andre VM. Norge ble beste nasjon med hele 19 medaljer. Kun fem øvelser endte uten edelt metall til norske utøvere. I 2021 er Oberstdorf VM-arrangør for tredje gang. Åpningsseremonien er onsdag 24. februar. VM avsluttes 7. mars. Les mer

Mistanken om bloddoping hadde vært der lenge, noe tidligere landslagstrener Magnar Lundemo i langrenn hadde gitt uttrykk for i forbindelse med OL i Sarajevo (1984). Men det tok tid før mistanke ble til håndfaste bevis i antidopingarbeidet.

– I Lahti ble det tatt blodprøver for første gang i idrettens historie. Det hadde blitt vedtatt året før, og fikk stor betydning for antidopingarbeidet, mener professor Lereim.

Nesten ikke til å tro

Ingen ble tatt i dette mesterskapet i Finland, og det skyldes at analysene ikke var gode nok. Kun blodprosent og fremmedblod kunne avsløres, ikke EPO, hormonet som stimulerer utviklingen av røde blodceller.

– Det var likevel et gjennombrudd at vi fikk lov. I VM i 2001, som også gikk i Lahti, kom nye testmetoder. Da kunne hemohes (HES), avsløres. Det stoffet hadde stått på forbudslisten i ett år, og kunne spores via urintester. Men det var kun to dopinglaboratorier i hele verden som hadde analyseverktøyene: Det ene lå i Köln. Det andre i Helsingfors, drøyt ti mil fra Lahti.

Seks finner ble i det mesterskapet tatt på sin egen hjemmebane. Ordet skandale ble i alle år senere forbundet med dette mesterskapet. Finsk langrenn ble nærmest ruinert.

Max Hauke ble tatt med buksene nede i Seefeld for to år siden. Klarere bevis finnes ikke. Foto: Ukjent / NTB

Skandalen i Seefeld

I forrige VM, var det en ny vertsnasjon som fikk sjokk. Da ble Max Hauke tatt midt under tilføring av blod i armen, da politiet stormet inn på hotellrommet hans. Han og lagkamerat Dominik Baldauf ble 27. februar arrestert sammen med Aleksej Poltoranin, Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu.

– Noe så dumt å sitte med gammeldags blodoverføringsutstyr. Jeg trodde nesten ikke at de turte å holde på med dette så åpenlyst, kommenterer Lereim.

– Hva slags betydning fikk hendelsen i Oberstdorf i 1987?

– Den hjalp oss med å få akselerert innføringen av blodprøver som en del av testregimet. Og blodtestene i 1989 skjedde raskere fordi vi hadde skandalen fra to år tidligere.

I dag mener Lereim, fortsatt med i FIS medisinske komité, at testprosedyrene og analysene er mye bedre, men enda viktigere – det er mye større idrettspolitisk vilje i antidopingarbeidet.

Ski-VM i Lahti 2001. Jari Isometsä ble utestengt fra skiidrett i to år. Inggard Lereim bekreftet prestasjonsfremmende effekt. Senere ble ytterligere fem finner tatt. Foto: Morten Uglum

Måtte hente sølvet selv

Hva skjedde så med medaljen som Trond-Arne Bredesen skulle hatt i februar 14. februar i 1987?

20-åringen hadde gått sitt livs konkurranse og var strålende fornøyd. Sammen med romkameraten, fire år eldre Torbjørn Løkken, feiret de triumfen og det senere lagsølvet. Lynch var også med på festen, men så ble han utestengt i to år. Bredesen fikk sølvmedaljen i Norge.

– Jeg måtte dra til kontoret til Norges Skiforbund for å hente den og levere bronsen, som gikk til fjerdemann Hermann Weinbuch.

Tyskeren, regjerende verdensmester, hadde vært den store favoritten og ledet etter hopprennet. Men han stivnet helt da Løkken fra posisjon 19 gikk forbi 18 mann i langrennsløypa.

Nå har Weinbuch i noen år vært landslagstrener i kombinert for Tyskland.

– I ettertid ble det ikke snakket så mye om denne saken. Lynch var jo utestengt og amerikanerne synes det var pinlig, sier 54-åringen.

Lynch kom tilbake som landslagstrener i kombinert senere, som trener for det amerikanske laget.