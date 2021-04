Kristoff har «våknet til liv»: – Tror ikke de største kanonene tenker på meg

Etter en innledning på klassikersesongen med en del sykdom og uten de store resultatene, fikk Alexander Kristoff en etterlengtet opptur onsdag. Nå øyner han en ny topplassering i søndagens Flandern rundt.

SIKTER MOT PODIET: Med stigende form skulle gjerne Alexander Kristoff sett at han også kunne ha Paris-Roubaix å se frem til neste uke, men nå blir det istedenfor Flandern rundt som blir det soleklare høydepunktet denne våren. Foto: Serge Waldbillig/Colin Flockton/GodingImages / GodingImages

– Jeg følte på onsdag at jeg hadde ganske normale bein. Det var veldig positivt og ga ny tro, sier Kristoff til VG om sjetteplassen i Dwars door Vlaanderen (Flanderen på tvers).

33-åringen innrømmer at han var «veldig bekymret» etter forrige fredags E3 Saxo Bank Classic, hvor han måtte slippe feltet med over seks mil igjen.

Nå er øynene igjen rettet mot podiet i Flandern rundt, som nordmannen har kommet seg på de to siste årene med to tredjeplasser.

Trener og stefar Stein Ørn håpet Kristoff kunne gå under radaren etter de svake resultatene.

– Men det går ikke. Han er helt avhengig av at han får en gruppe som er villige til å gjøre jobben. Mathieu van der Poel og Wout van Aert er alltid villige til å kjøre. At de kjører seg opp er jo et scenario. Jeg tror Van Aert tror han kan vinne en spurt mot Alexander. Det kan han nok også, men Alexander frykter det ikke, sier Ørn.

Det tror heller ikke Kristoff, som gang på gang har imponert med gode avslutninger på slutten ritt på over 250 kilometer.

– Er det noen som ikke frykter meg, så er det Van Aert og Van der Poel, sier han.

– Jeg tror ikke de største kanonene tenker på meg som en veldig farlig rytter. Jeg tror ikke verken Van der Poel eller Van Aert ligger våken på natta og tenker at jeg skal ta dem. Jeg tviler på at dem bekymrer seg nevneverdig, sier Kristoff.

TOPP TRE: Mathieu van der Poel kunne juble for seier i fjorårets utgave av Flandern rundt, foran Wout van Aert og Alexander Kristoff. Foto: JULIEN WARNAND / EPA

I fjor var det nettopp Van der Poel som spurtslo Van Aert om seieren, mens Kristoff spurtet inn til en tredjeplass fra en større gruppe like bak.

– Jeg må nok være litt heldig og gjerne litt i forkant slik at de sterkeste kommer opp til meg. Men det er vanskelig å komme i forkant. Jeg har klart det én gang og da vant jeg, sier Kristoff med henvisning til seieren i 2015.

– I Flandern handler det om både det fysiske og måten du sykler rittet. Det vet han hvordan han skal gjøre og han er i ferd med å komme inn i rytmen. Nå våkner han litt til liv igjen, sier Ørn om stesønnen.

Kristoff har aldri vært dårligere enn nummer 16 i Flandern rundt i karrieren og har blitt topp fem i syv av ni forsøk.

Fakta Flandern rundt Det belgiske rittet regnes blant sykkelsportens fem «monumenter» - de fem mest prestisjefylte éndagsrittene. Kristoff er den eneste nordmann som har vunnet et monument, noe han har gjort to ganger: Milano-Sanremo i 2014 og Flandern rundt i 2015. Årets Flandern rundt er 254,3 kilometer langt og rytterne skal over 19 stigninger (hvorav helt eller delvis brosteinsbelagt) og syv brosteinspartier. Alexander Kristoffs plasseringer i Flandern rundt: 2020: Tredjeplass

2019: Tredjeplass

2018: 16. plass

2017: Femteplass

2016: Fjerdeplass

2015: Seier

2014: Femteplass

2013: Fjerdeplass

2012: 15. plass Les mer

I tillegg til Kristoff og Matteo Trentin, har også Sven Erik Bystrøm vist seg som et godt kort for UAE Team Emirates denne klassikersesongen.

– Det hjelper at du har et sterkt lag i ryggen og at du ser at de får det til. Da føler du på et press på å være der selv også. Det blir en veldig god flyt i laget som blir viktig, sier Bystrøm.

Haugesunderen ble nummer 20 i fjorårets ritt og tror topp ti er mulig i år.

– Jeg håper det kan skille seg ut en gruppe på 25–30 mann og forhåpentligvis sitter jeg der med et par lagkamerater, sannsynligvis «Alex» og Trentin. Da kan jeg kjøre litt aktivt og drømmescenarioet er at jeg skal komme litt i forkant og spille på at jeg har to sterke spurtere bak, sier han.

– Det er i hvert fall 15–20 ryttere som kan vinne rittet. Vi får se hva som skjer, men fra en norsk perspektiv er ingenting umulig, sier Ørn.

NORDMANN I SLAG: Sven Erik Bystrøm (først i rødt) under VM i 2019. Like bra har det ikke gått for mannen bak, Amund Grøndahl Jansen, som før rittet sier at følelsen er oppadgående, men at han ikke blir skuffet om det ikke går veien. Foto: Heiko Junge

Totalt tolv nordmenn deltar i søndagens Flandern rundt. I herreklassen stiller Kristoff, Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson-Hagen, mens Emilie Moberg, Susanne Andersen, Vita Heine, Anne Dorthe Ysland, Ingvild Gåskjenn, Mari Hole Mohr og Amalie Lutro kjører i kvinneklassen.

Stine Borgli skulle opprinnelig også kjøre rittet, men må stå over for å få gjennomført karantene i Norge i tide.

