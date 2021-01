Kajsa Vickhoff Lie tok sin første pallplass: – Stedet jeg hater mest

Kajsa Vickhoff Lie (22) sikret seg den første pallplassen i karrieren da hun ble nummer to i super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen lørdag. Det er samme bakke som hun falt kraftig i 2017.

Slik reagerte Kajsa Vickhoff Lie da hun fikk se resultattavlen. Foto: Giovanni Auletta / AP

Avstanden opp til ledende Lara Gut-Behrami (29) var på hele 68 hundredeler - men sveitseren var i egen klasse. Bærum-kvinnen ble nummer to, mens Marie-Michèle Gagnon fra Canada ble nummer tre.

Kajsa Vickhoff Lie hadde en rekke verdensstjerner bak seg på resultatlisten.

– Jeg har det helt ubeskrivelig. Jeg har nesten ikke ord, sier hun til NRK.

– Etter som jeg hadde start nummer to, så jeg ingen før meg. Jeg prøvde bare å kjøre rent og ha fine buer og håpe på det beste.

– Hun har veldig fin flyt nedover, fastslår Bjarne Solbakken som ekspert på NRK.

– Hun spiller på lag med kreftene.

– Jeg hadde verdenscupdebuten min her i 2017 og falt skikkelig. Jeg har derfor ikke vært helt komfortabel her. Men derfor er det utrolig kult for hodet mitt at jeg kunne angripe - her på det stedet som jeg hater mest av alle steder vi kjører, sier Kajsa Vickhoff Lie til NRK.

Hun ble nummer fire i utfor i Val d’Isere før jul. Hun hadde startnummer 30 og ledet klart gjennom store deler av den tradisjonsrike verdenscupløypen - men så misset hun i en sving. Den feilen kostet henne karrierens første pallplass. Kajsa Vickhoff Lie ble juniorverdensmester i nettopp super-G i 2018.

– Det er en lang prosess å bli en god alpinist. Hun har tatt det steg for steg. Det har ligget litt i luften. Garmisch-Partenkirchen er en tøff og vanskelig trasé. Det sier litt om kvalitetene hennes at hun lykkes der, sier Kjetil André Aamodt som ekspert i NRK-studio.

Ragnhild Mowinckel er tilbake for fullt etter sin langvarige skade, men kjørte litt for nølende og kom i mål mer enn to sekunder bak Kajsa Vickhoff Lie.

Det er nytt super-G-renn i Garmisch-Partenkirchen søndag.

– Hun har en del som kan forbedres til søndagens renn, sier Kjetil André Aamodt.

Og snart er det VM i Cortina. Den 9. februar er det super-G-renn.

