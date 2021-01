Haaland målløs i Dortmund-tap: – Dårlig mentalitet

(Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2–1) Erling Braut Haaland (20) og hans Borussia Dortmund tapte den viktige kampen mot Bayer Leverkusen. Kanskje var det farvel til gullsjansen.

Erling Braut Haaland i kamp med Jonathan Tah i kampen Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund tirsdag. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL

Leverkusen-forsvarerne Edmond Tapsoba og Jonathan Tah gjorde en veldig god jobb mot Haaland – som fikk lite å jobbe med.

– Haaland går i de riktige rommene, men stopperne til Leverkusen skal ha en stor del av æren for at Haaland ikke scoret. Men vi må ikke trykke på panikk-knappen selv om han nå har to kamper uten mål, sier Lars Tjærnås i Vsport-studio.

Med bare ett poeng mot Mainz og tap i Leverkusen ligger Dortmund nå på 4. plass, tre poeng bak både Bayer Leverkusen og RB Leipzig. Bayern München ligger syv poeng foran.

– Vi spiller med dårlig mentalitet i 1. omgang. Kroppsspråket er negativt. Men vi er heldig som slipper med å ligge under med ett mål ved pause, sier danske Thomas Delaney i et intervju vist på VSport.

– Vi kom bedre i 2. omgang, men vi kan ikke møte opp sånn og tro at vi skal vinne i Bundesliga.

Borussia Dortmund ble filleristet i 1. omgang. Stakkars Erling Braut Haaland fikk nesten ingenting å jobbe med, og det kunne ha stått mer enn 1–0 til Leverkusen.

Det var Moussa Diaby som satte inn målet. Leon Bailey sendte en lang ball i bakrom, og Dortmunds midtforsvar var borte vekk da Diaby scoret alene med keeper. Roman Bürki hadde reddet om han blitt stående, men han kastet seg mot høyre – og ballen rullet inn i nettet.

Mats Hummels ble flere ganger utfordret på fart av Diaby, som gjorde en stor 1. omgang.

Haaland hadde bare åtte ballberøringer de første 45 minuttene, men Dortmund kom atskillig bedre i 2. omgang. Etter snaut 70 minutter ble det utligning ved Julian Brandt. Det var sesongens første scoring utenfor 16-meteren for Borussia.

Men i det 80. minutt kom 17 år gamle Florian Wirtz alene igjennom og dundret ballen forbi Dortmund-keeperen. Igjen var de gules forsvar på gyngende grunn. Rutinerte Mats Hummels solgte seg fullstendig.

– Et resultat av fryktelig forsvarsspill, mente Bratseth.

Da Dortmund jaget utligning, ble Jadon Sancho - som skapte masse - byttet ut.

– Det skjønte jeg ingenting av, sier Lars Tjærnås i VSport-studio.

Leverkusen og Dortmund lå likt i poeng og var henholdsvis nummer tre og fire før tirsdagens storoppgjør.

Borussia Dortmund har en ny tøff oppgave når Borussia Mönchengladbach er motstander allerede fredag.

Haaland hadde på forhånd 26 mål på 25 bundesligakamper siden han kom til Borussia Dortmund for ganske nøyaktig ett år siden.

