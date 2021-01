Ventura sikter høyt: – Tror ikke man blir fornøyd før man blir nummer én

Kristoffer Ventura (25) ble den andre nordmannen gjennom tidene som kvalifiserte seg til spill på PGA-touren sommeren 2019, men er klar på at ambisjonene er langt større enn kun å få spille på PGA-touren.

VIL TIL TOPPEN: Kristoffer Ventura (venstre) er ikke redd for å sikte. Her sammen med bror og caddie Federico under juleferien i Norge for noen uker siden. Foto: Gabriel aas Skålevik

Til VG forteller han at innen fem år er målet å ha mer enn én seier på PGA-touren og at han håper å kunne etablere seg i verdenstoppen, slik som Viktor Hovland (23) allerede har gjort.

– Hadde du sagt til meg som 15-åring at du skulle spille på PGA-touren i en alder av 24–25 år så hadde jeg selvsagt vært veldig fornøyd. Nå som jeg er her, er det vanskeligste å bli værende her og komme seg blant de beste i verden. Jeg tror ikke det er noen spillere som er fornøyd med å bare være på PGA-touren eller topp 100 i verden. Jeg tror ikke man blir fornøyd før man blir nummer én og selv da er det vanskelig å holde den plassen, for det er så mange som vil ta den førsteplassen, sier Ventura til VG.

– Jeg har innsett at det blir en karriere hvor man aldri blir fornøyd, men det er det som egentlig må til. Slik er det i idrett. Du må bare akseptere at selv når du vinner, så tenker du allerede på neste uke eller så blir forventningene enda høyere. Det er ikke det at man er miserabel hele tiden, men at man aldri blir fornøyd tror jeg er viktig for at man skal være blant de beste i verden. Så kan man nyte det som følger med, som reiser og penger, men det er ikke det som driver de beste, sier han videre.

– Det er en god blanding av å være takknemlig for hvor du er og aldri fornøyd. Den dagen du sier deg fornøyd, så tror jeg det går bakover, oppsummerer 25-åringen.

Denne uken spilte han sin første turnering på PGA-touren i 2021, The American Express. Det startet tungt for Ventura, som gjorde bogey på sine tre første hull, men derfra og ut leverte 25-åringen storspill. Seks birdier, én eagle og kun én bogey på de 15 siste hullene gjorde at han gikk runden fire slag under par. Med det er han på en 18. plass etter første runde, fire slag bak lederen Brandon Hagy.

På dag to fikk han det derimot tøffere, og endte opp tre slag over par. Dermed misset han cutten, og fikk ikke spille de to avsluttende dagene.

Ni av de 30 best rangerte spillerne i verden deltok i ukens turnering.

Lærdommen Ventura sitter igjen med etter halvannet år på PGA-touren er at det ikke er mye som skiller opp til de virkelige toppresultatene, og han påpeker at han i Hovland har et godt bilde av hva som kreves for å vinne.

Over nyttår er det jernspillet som har stått i fokus for nordmannen, og som han håper vil føre til at han kan være med i seierskampen flere ganger enn de to gangene han opplevde i høst – som endte med sjette- og syvendeplass.

VIL JAKTE PÅ SEIER: – Når man har vært i en posisjon hvor man kan vinne – det adrenalinet og den følelsen er noe du blir avhengig av, sier Ventura. Her sammen med broren Federico i fjor høst. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Hvis jeg klarer å komme i den posisjonen fem til ti ganger i løpet av et år, så kan det være at du vinner tre-fire eller at du vinner én. Det er det som blir målet, å gi meg selv så mange sjanser som mulig. Da tror jeg det skal klaffe og gå min vei, forhåpentligvis mer enn én gang.

– Veien til PGA-touren har ikke vært strømlinjeformet. Det har vært mye opp og ned og jeg vil si jeg ikke har kommet til den posisjonen hvor jeg kan si meg fornøyd. Det tror jeg heller aldri man blir. Det er mange ting som må bli bedre, sier han.

– Så lenge jeg gjør mitt beste, så kan ikke jeg gjøre noe mer. Om det er å vinne bare to ganger, vinne 10 ganger eller 20 ganger – det får vi bare se, sier Ventura.

