Besseberg risikerer straff fra fire kanter etter sjokkrapport

Fire ulike instanser i to forskjellige land vurderer nå om de vil straffe tidligere IBU-president Anders Besseberg (74) etter påstander om korrupsjon.

I HARDT VÆR: Tidligere IBU-president Anders Besseberg nekter for anklagene om korrupsjon. Foto: Magnar Kirknes

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det skjer etter at nordmannen ble koblet til dyre klokker, sexarbeidere og gratis jaktturer til Russland i en 220 sider lang granskingsrapport i forrige uke.

Mannen som styrte internasjonal skiskyttersport i nesten 26 år hevdes å ha jobbet systematisk for russiske interesser. Selv nekter han for korrupsjon.

« ... Besseberg har etter granskingskommisjonens syn ikke hatt noe perspektiv om etiske verdier eller faktisk interesse for å beskytte sporten mot juks» heter det i rapporten som ble lagt frem på torsdag.

Den dramatiske utviklingen i saken om Anders Besseberg og Det internasjonale skiskytterforbundet er nå til straffevurdering på fire forskjellige bord:

1. Østerriksk politi:

Her etterforskes Besseberg for brudd på dopingbestemmelsene og svindel. I motsetning til i Norge, så defineres doping i idretten som svindel i landet der IBU har sitt hovedkvarter. Politiet i Østerrike opplyser overfor VG at etterforskningen pågår fortsatt.

– På grunn av det kan jeg ikke informere ytterligere om tidsperspektivet i denne saken, sier en talsmann for politiet.

Les også IBU-topp om Besseberg: – Han var som en valgt konge

2. Norsk politi:

Norsk politi ransaket allerede i 2018 boligen til Anders Besseberg. Det var likevel først for ni måneder siden at norsk politi overtok den delen av etterforskningen som handler om mulig korrupsjon.

– Vi har ikke de samme straffebestemmelsene hva gjelder doping som Østerrike har. Økokrim kan velge hvilke saker vi tar inn for etterforskning, og i dette tilfellet valgte vi å etterforske Anders Besseberg for grov korrupsjon. Hva Østerrike gjør vedrørende bedrageri og doping, er det påtaleansvarlig der som må svare på, sier Trude Stanghelle i Økokrim.

KLIENTEN NEKTER SKYLD: Anders Besseberg nekter for korrupsjon. Her er den østerrikske advokaten hans, Norbert Wess, i møte med VG i Wien. Foto: Anders K Christiansen, VG

VG vet at norsk og østerriksk politi samarbeider tett. Det innebærer blant annet deling av avhør, samt mulighet til å stille spørsmål i hverandres avhør. Et svært omfattende etterforskningsmateriale fra Østerrike har nettopp blitt oversatt fra tysk til norsk, og gjennomgås nå av Økokrim.

Norsk politi har siktet Besseberg for grov korrupsjon.

3. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU):

Den såkalte integritetsgruppen (BIU) til skiskytterforbundet har nå fått en usladdet utgave av granskingsrapporten som ble lagt frem på torsdag. IBU-president Olle Dahlin understreker overfor VG at det Besseberg-saken ikke er en styresak i forbundet, men at integritetsgruppen avgjør veien videre.

Les også Besseberg-advokat trekker seg fra antidoping-verv: – Klok beslutning

Styreleder i denne gruppen er den irske juristen Louise Reilly. Overfor VG poengterer hun at gruppen nå må gjøre seg kjent med rapporten og vurdere bevismaterialet:

– Det er flere momenter som må vurderes når vi skal vurdere hvorvidt vi skal ta ut en tiltale. Det inkluderer styrken i bevisene, muligheten for at en sak vil vinne frem, og vårt oppdrag med å trygge integriteten til idretten. Dette vil ta en viss tid, men det er viktig at vi gjør jobben skikkelig, sier Reilly.

4. Norsk idrett:

Anders Besseberg er norsk statsborger og æresmedlem i Norges idrettsforbund og Norges Skiskytterforbund. Men om han kan dømmes etter idrettens regler i Norge når han har vært IBU-president, med base i Østerrike, hersker det tilsynelatende usikkerhet rundt i norsk idrett.

NIF-president Berit Kjøll fikk denne uken krass kritikk av Johan Kaggestad, som mente at Kjøll hadde stukket hodet i sanden og unnlatt å kommentere Besseberg-rapporten. Da gikk det kort tid før NIF sendte ut en pressemelding med beskjed om at saken skal diskuteres på et toppmøte i NIF tirsdag denne uken:

– Konkret vil vi vurdere om forholdene i saken gir et grunnlag for å bringe den inn for idrettens domsutvalg her i Norge. Her har vi bedt om en juridisk betenkning til tirsdagens møte, sier Kjøll.

Les også Helleland om Besseberg-rapport: – Ikke overrasket

Anders Besseberg har ikke gjort et større intervju etter at IBU-rapporten ble publisert torsdag i forrige uke.

FIKK KRITIKK: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

«Besseberg ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning. Han fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham» skriver advokat Christian B. Hjort i en e-post til VG.

Tidligere har Besseberg nektet for korrupsjon, da gjennom sin østerrikske advokat, Norbert Wess:

«Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, hverken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU» sa Wess til TV 2.

Publisert Publisert: 2. februar 2021 04:51