Satser på verdensrekord i milliardær-prosjekt

Norges OL-triatlonhåp Kristian Blummenfelt (26) satser med en polsk milliardær i ryggen på å svømme, sykle og løpe den såkalte Iron Man-distansen på under syv timer – hele 35 minutter raskere enn gjeldende verdensrekord.

VANT TIL Å VINNE: Kristian Blummenfelt feirer seieren etter en triatlonsprint i Barcelona 25. oktober i fjor. Foto: Enric Fontcuberta / EFE

Publisert Publisert Nå nettopp

– Etter OL, hvis det blir noe av, vil jeg ha seks til syv måneder på meg. Planen er at det skal skje i mars måned 2022. Sted og dato er ikke bestemt ennå. Men skal vi klare det, må alt sitte, sier bergenseren Kristian Blummenfelt.

«Vi» er han og britenes dobbelte OL-gullvinner Alistair Brownlee (32), samt to kvinnelige triatlonutøvere som går for å komme under åtte timer på den lengste triatlondistansen. For kvinnenes del vil det eventuelt være en rekordtidforbedring på 18 minutter.

Iron Man-distansen består av 3,8 kilometer svømming i åpent vann (ikke basseng), 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping – det vil si en maraton. Brownlee og Blummenfelt skal konkurrere mot hverandre, ikke samarbeide om å slette verdensrekordtiden.

De to kommer til å ha med seg et lag på tre til fem utøvere, som har spesialkompetanse på hver av etappene. I motsetning til en vanlig konkurranse, der utøveren er «alene» – og helt alene på sykkeldistansen.

– Det setter en viss standard, og så får man eventuelt «backe» det opp uten et team neste gang, svarer Kristian Blummenfelt på spørsmål om hvor mye prestisje det vil gi å slå gjeldende solorekord ved hjelp at «hjelperyttere».

Han er innehaver av verdensrekorden på halve distansen – 1,9 km svømming, 90 km sykling, 21,1 km løping, såkalt 70.3 (referer til en engelsk mile) – med tiden 3.29,04 fra 2018. Tyskeren Jan Frodeno (39) har verdensrekorden på Iron Man-distansen med 7.35,39. Den satte OL-gullvinneren fra 2008 for fem år siden.

– Det betyr at jeg må holde samme fart to ganger, slår Kristian Blummenfelt fast med referanse til sitt tre år gamle rekordløp.

Da løp han halvmaratonen på drøyt en time og seks minutter. Han har aldri løpt en maraton, mener det ikke vil by på særlige problemer å klare det på under to og en halv time. Fordi det vil gå greit å finne «medløpere» som matcher den tiden godt. Verre kan det bli å finne sykkelryttere som holder Tour de France-nivået som vil kreves for holde en snittfart på 51 kilometer i timen over strekningen på 180 kilometer.

Slik reagerte han da han falt på sykkel under prøve-OL i Tokyo for halvannet år siden:

– Jeg og støtteapparatet mitt må bruke mye tid i laben for å finne optimale data, sier han.

Det dreier seg om analyse av ytelse og energiforbruk, blant annet.

Bak rekordprosjektet står «Pho3nix Foundation», som drives av den polske mangemilliardæren Sebastian Kulzyk (40). Det er ifølge dens hjemmeside en ideell organisasjon som støtter sportslig deltagelse blant unge mennesker. Alistair Brownlee er i teamet til «Pho3nix Foundation». Det er ikke Kristian Blummenfelt. På spørsmål om han får betalt av organisasjonen og Sebastian Kulzyk, svarer han at får litt.

– Men det er en boost og unik mulighet for meg, understreker Kristian Blummenfelt.

Han befinner seg for tiden i Portugal på treningsleir sammen med Norges landslag. De har vært der en uke. Planen er at de skal være der ytterligere fem uker.

– Planen vår var å reise til Japan i mars og kjøre en World Cup der. Men det blir vanskelig med to uker obligatorisk karantene foran konkurranse, som gjelder nå. Vi vil ikke miste to uker med tanke på Tokyo-OL, sier Kristian Blummenfelt.

Derfor forlenger triatlonlandslaget antagelig oppholdet i nå regnfylte Portugal, til de drar til et høydetreningsopphold i spanske Sierra Nevada.

– Du er ikke redd rekordforsøket neste år vil ødelegge for oppkjøringen til OL?

– Nei, jeg har ikke begynt spissingen mot dette da. Nå trener jeg som om OL skal bli av. Etter OL begynner jeg å trene mot rekordforsøket. Det samme gjelder for Alistair Brownlee. Jeg må heller ikke trene mer enn jeg gjør. Det vil mer handle om at kroppen må være fintunet, svarer Kristian Blummenfelt.

I fjor la han totalt ned 1350 timer med trening.

Publisert Publisert: 27. januar 2021 16:56