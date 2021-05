Hareide: «Det viktigste er defensiv trygghet»

TRONDHEIM (VG) CV’en hans gjør at han automatisk unngår kritikk der andre Rosenborg-trenere raskt blir konfrontert med historien - en stund. Og Åge Hareide (67) ønsker å forme laget på sin egen måte, ikke etter noen mal fra andre - ikke en gang Nils Arne Eggen.

IVRIG: Åge Hareide forklarer hvordan han skal gjøre Rosenborg konkurransedyktig igjen. Foto: Knut Espen Svegaarden.

Av norske fotballtrenere er det i dag ingen som, egentlig, matcher Åge Hareides meritter: VM-sluttspill med Danmark, fikk Danmark til EM, Malmø til to Champions League-sesonger, seriemester med klubber i både Norge, Sverige og Danmark.

Og i Rosenborg nå er det ingen tvil om hvem som er sjefen: Åge Hareide er den sterke mannen. Foreløpig våger ingen å være så veldig kritiske til de endringene han har gjort. Og til VG sier han rett ut:

– Det viktigste er defensiv trygghet, stabilitet i spillet vårt. Det er ikke akkurat et ekko av verken Nils Arne Eggen eller andre med offensive meninger i Rosenborg. Men dette er Åge Hareide.

– Moderne fotball er sånn, jeg har sett det tydelig de siste årene, kanskje spesielt via jobben min som dansk landslagssjef, at laget må være godt organisert, ha et trygt forsvarsspill først og fremst. I tillegg må spillerne være ekstremt godt trent, ha stor kapasitet. Uten dette tror jeg ikke noe lag kommer noen vei i 2021, sier Hareide til VG.

Han er også veldig bevisst på det som kalles «seks sekunders-regelen» - det vil si den tiden RBK-spillerne skal prøve å vinne ballen tilbake hvis de har mistet den. Lykkes ikke gjenvinningen i løpet av seks sekunder - da er det alle mann hjem, tenke forsvarsspill på en annen måte.

Et annet moment, beskrevet i VG tidligere gjennom intervjuer med ex-spillerne Christer Basma og Roar Strand, er «rollearbeidet».

– Her må det en mye større bevisstgjøring til, få rollene til å sitte. Og da må alle kjenne sin rolle, kjenne medspillerne sine godt nok - og drille dette på feltet, sier Hareide. Han snakker om forskjellene mellom dansk, svensk og norsk fotball. Og det måtte Hareide, delvis, lære seg på nytt: Siden han sist trente Rosenborg (2003) har han kun trent i Norge i 2010–12 (Viking). Ellers har han vært i Sverige og Danmark, og/eller hatt landslag.

– I Sverige og Danmark roer de spillet mer ned. Og vi trener også å være det, i Norge. I blant må du roe, hvile med ball. Og det må læres, mener Hareide.

Han mener det offensive kommer hvis det defensive sitter. RBK skal være vanskelige å spille mot, vriene å score mot. Og effektive da de angriper med sine individuelle og kollektive styrke.

Men Åge Hareide er ikke i tvil hva som er viktigst: Den defensive tryggheten - uansett hva trønderne måtte mene om det.

