Hockeyguttas sjokkbeskjed: Må på karantenehotell etter VM

Ishockeylandslagets 28 spillere, trenerne og personene i støtteapparatet må sitte 10 dager i karantene på hotell etter at de kommer hjem fra «boble-VM» i Riga neste uke.

ISOLERT I FEM UKER: Landslagssjef Petter Thoresen (f.v.) og spillerne Mathias Trettenes og Jonas Holøs har levd, trent og spilt under strenge smittevernrestriksjoner de siste fem ukene – men må i karantenehotell i Norge etter VM i Riga likevel. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Norges VM-spillere fikk sjokkbeskjeden etter deres femte kamp i mesterskapet, mot vertsnasjonen Latvia, fredag kveld, der Norge vant etter straffer.

– Det er sjokkerende. Det er et mareritt for oss. Dette må det bli en endring på. Jeg håper fornuften kommer til sin rett, og at spillerne kan komme hjem til familiene sine etter å ha vært ute i seks-syv uker, sier Petter Thoresen til VG under de digitale pressekonferansen etter kampen.

– Det høres rett og slett ut som om vi skal fortsette der vi er nå, bortsett fra at her kan vi spille ishockey. På et hotell derimot ..., tilføyer han.

– Jeg ser egentlig ingen grunn til at vi skal sitte i karantenehotell. Vi har vært i en «boble» her, og alle er friske og raske, sier den norske hockey-yndlingen Emilio Pettersen til VG på pressekonferansen etter kampen.

Nyheten om at de må i karantenehotell etter VM i Riga, ble holdt tilbake for spillerne foran kampen mot Latvia. Landslagsledelsen var redd for at det ville ødelegge matchoppladningen. De nye forskriftene skal ha vært et heftig samtaleemne blant spillerne etter at de ble kjent.

– Det er helt uforståelig og helt urimelig. Vi har ikke forståelse for det, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

– De har levd i en boble hele tiden, og de vil reise hjem i et chartret fly. Det er helt uforståelig at de ikke får lov til å avtjene karantenedagene sammen med familie og i sitt eget miljø i stedet for å måtte bo på karantenehotell sammen med mange ukjente mennesker, sier Eide.

Han finner det «helt uforståelig» at fotballandslaget innvilges unntak, mens ishockeylandslaget som spiller VM nå – og i slutten av august skal spille OL-kvalifisering – må sone karantenetiden på hotell.

I henhold til de siste covid-19-forskriftene gis det unntak fra karantenehotell – i syv til 10 dager – etter konkurranser, kamper og treningssamlinger for utøvere som er OL- og Paralympicskandidater og profesjonelle fotballspillere.

Håndballspillere og ishockeyspillere som lever av å utøve idretten sin, faller ikke inn under unntaket. Kristiansand-laget Vipers, med en rekke landslagsspillere, skal spille finalekamper i Champions League i Budapest lørdag og søndag. Laget vil bli plassert i karantenehotell i syv til 10 dager når de mandag lander i Norge etter turneringen i Ungarn.

Ishockeylandslaget trente og «levde» smittevernisolert i Danmark fra 23. april til 16. mai. Da reiste de i charterfly fra København til VM-byen Riga, der de ble satt i isolasjon på hvert sitt hotellrom i tre døgn – før de gikk inn i den strengt smittevernregulerte VM-turneringen.

Også kalt «VM-boblen» på grunn av det rigide testregimet spillerne har måttet underlegge seg, blant annet seks PCR-tester så langt. I tillegg til langt flere vanlige covid-19-tester. 19 av 28 spillere i Norges VM-tropp har tidligere i år og i fjor vært smittet av covid-19.

Ifølge ishockeylandslagets manager Kristoffer Holm, er alle – spillere og ledere – i snitt blitt testet annenhver dag.

De har de ikke fått lov til å bevege seg utenfor ishallen i forbindelse med kamper og hotellet der alle VM-lagene er innlosjert. Med unntak av tidsregulerte opphold i en inngjerdet luftegård utenfor hotellet.

Kvinnelandslaget i ishockey skal også ut i OL-kvalifisering til høsten. Deres siste VM ble avlyst. I og med at det flertall av kvinnelandslagets spillere spiller for klubber i Sverige, har de ikke hatt treningssamlinger på lang tid. Det vil også, ifølge Ottar Eide, bli vanskelig å få til med de gjeldende forskriftene – fordi spillerne i praksis må sitte lenger i karantenehotell enn antall treningsdager de vil få på isen.

