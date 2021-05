Lehne Olsen nikket inn årets første Lillestrøm-seier

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Odd 1–0) Lillestrøm har aldri åpnet noen av sine 46 sesonger i toppserien med tre strake tap – og det skjer heller ikke i 2021.

JUBELBRØLET: Thomas Lehne Olsen feirer kampens eneste mål mot Odd og John Kitolano. Nummer 90 er LSK-spiller Daniel Gustafsson. Foto: Terje Pedersen

Det sørget lagkaptein Thomas Lehne Olsen for. Etter to ganger 1–3 mot Strømsgodset og Viking i årets første kamper, sikret spissen at Lillestrøm sesongens første seier med kampens eneste mål mot fortsatt seiersløse Odd.

Romerikingenes første trepoenger i Eliteserien på 640 dager ble tatt med tre mann i elleveren som startet i toppdivisjonen for første gang.

En av dem var keeper Mads Hedenstad Christiansen (20), og før kampens eneste mål valgte han å sette i gang kort bakfra. Etter en støttepasning og et nytt utspill fikk Lillestrøm ballen over på Odds halvdel. Finske Kaan Kairinen fant Gjermund Åsen ute til høyre og trønderen søkte opp en gammel link:

Inne foran mål lurte Thomas Lehne Olsen, Åsens gamle lagkamerat fra tiden i Tromsø, og endelig viste gjenforeningen av de to seg lykkelig på Åråsen.

Venstrefotede Åsen svingte inn med sitt nest beste ben, Thomas Lehne Olsen lurte seg unna Odin Bjørtuft og bukket inn 1–0 for Lillestrøm. Det var første gang kanarifuglene har vært i ledelsen denne sesongen – og den nektet de å gi fra seg. Odd presset mest, men skapte ikke én skikkelig målsjanse.

Derimot traff Daniel Gustafsson innsiden av stolpen på et nytt innlegg fra Gjermund Åsen, uten at Lillestrøm heller ikke dominerte kampbildet i 2. omgang. Men den nykomponerte defensiven – med ny keeper og Espen Garnås inn på stopperplass holdt rent bakover og ga tre poeng. Dermed er Brann eneste lag i Eliteserien med null poeng så langt.

