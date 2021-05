Lehne Olsen matchvinner etter videohjelp fra Myhre: – Klassescoring

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Odd 1–0) Lillestrøm har fremstått skjelvne, Thomas Lehne Olsen (29) har vært ustø på avslutterlabben. For LSK-kapteinen hjalp det å titte på seg selv.

– Jeg har pratet litt med Petter (assistenttrener Myhre) om at vi må være råere i boksen. Vi har sett mye bilder, at jeg har litt å gå på inn i feltet. Jeg må gå rett mot mål i stedet for å løpe på skrå, sier Lillestrøms matchvinner til VG etter at to ganger 1–3 på sesongens to første kamper ble til 1–0 mot Odd på Åråsen.

På sine 46 sesonger i Norges øverste divisjon (siden 1963) har romerikingene aldri åpnet med tre strake tap. Det skjer heller ikke i 2021 og litt av forklaringen kan være ekstra tid på videorommet etter Viking-smellen mandag.

I den matchen sto Lehne Olsen på skrå og sløste bort en målsjanse. Mot Odd var han på rett vei – bokstavelig talt.

– Vi så på bevegelsesmønsteret hans. Han må være oftere mellom stolpene og ha kroppen mot mål når han avslutter. Dette løste han perfekt. Klassescoring og bevegelse, sier Lillestrøm-assistent Petter Myhre, som de siste 14 årene har levert analyser av norsk og internasjonal toppfotball for sin andre arbeidsgiver TV 2.

JUBELBRØLET: Thomas Lehne Olsen feirer kampens eneste mål mot Odd og John Kitolano. Nummer 90 er LSK-spiller Daniel Gustafsson. Foto: Terje Pedersen

Romerikingenes første trepoenger i Eliteserien på 640 dager ble tatt med tre mann i elleveren som startet i toppdivisjonen for første gang.

En av dem var keeper Mads Hedenstad Christiansen (20), og før Lehne Olsens mål valgte han å sette i gang kort bakfra. De to andre debutantene Espen Garnås og Ulrik Mathisen var også involvert før finske Kaan Kairinen fant Gjermund Åsen ute til høyre og trønderen søkte opp en gammel link:

Inne foran mål lurte Thomas Lehne Olsen, Åsens gamle lagkamerat fra tiden i Tromsø, og endelig viste gjenforeningen av de to seg lykkelig på Åråsen.

Venstrefotede Åsen svingte inn med sitt nest beste ben, Lehne Olsen lurte seg unna Odd-stopper Odin Bjørtuft og bukket inn 1–0 for Lillestrøm.

– Åsen med høyre; den skjønte jeg kom på første stolpe, sier målscoreren med et smil.

Det var første gang kanarifuglene har vært i ledelsen denne sesongen – og den nektet de å gi fra seg. Odd presset en del, hadde ballen klart mest, men skapte ikke én skikkelig målsjanse. Blant annet takket være Lehne Olsens defensive bidrag. Spissen gikk ned i eget forsvar ved en rekke anledninger og rensket unna.

– Det skurrer litt. Marginer. Det er ikke så mye som skal til, men det er visse grep som skal til for å være gode, gamle Odd. Men det er grep som tas internt, sier Mushaga Bakenga.

Han startet igjen ute på høyre kant, men var gjestenes farligste mann på Åråsen. Ett skudd suste utenfor fra skrått hold, ett annet gikk i mål etter en dødballsituasjon – men da var han avvinket for offside.

– Jeg har sagt hva jeg helst vil og det vil aldri endre seg, sier Bakenga og sikter til at han helst vil være midtspiss.

– Er ett av grepene du nevner å få deg inn i midten igjen?

– Nei, det sier jeg ikke. Godt forsøk, sier Bakenga og ler godt.

Lillestrøm kunne for øvrig doblet da Daniel Gustafsson innsiden av stolpen på et nytt Åsen-innlegg i 2. omgang. Det ble altså bare 1–0, og Lehne Olsen kalte det for «ikke pene tre poeng». Vel så viktig var det at Geir Bakkes nykomponerte defensiv, der han gjorde et allerede urutinert forsvar enda mer urutinert på eliteserienivå, holdt rent bakover.

Midtstopper Espen Garnås var banens beste, U21-landslagskeeper Mads Hedenstad Christiansen tok trygt grep om det som kom hans vei i eliteseriedebuten.

Nå garanterer trener Bakke at 20-åringen – blant de beste i Lillestrøm i opprykkssesongen i Obosligaen i fjor – beholder den bakerste plassen på laget mot Kristiansund i neste match. Molde-eiendommen Alex Craninx voktet Lillestrøm-buret de to første kampene, men røk ut etter seks baklengs.

– Jeg har følt meg som førstekeeper hele tiden. Han (Craninx) har bare lånt plassen min. Jeg føler jeg har vært god hele preseason, føler meg bra og ser ikke noe grunn til at jeg ikke holder på førstekeeperplassen, sier 20-åringen.

