Tidligere norske rekordholdere hyller Warholm: – Jeg har ikke ord

BISLETT (VG) Spydkasteren Trine Hattestad var den forrige norske verdensrekordholderen i friidrett. Både hun og Ingrid Kristiansen er fulle av lovord om Karsten Warholm.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Det er bare fantastisk. Jeg har ikke ord. Han er bare helt rå når han stiller opp. Jeg synes det er veldig morsomt og han sier før start at han har tenkt det. Jeg liker sånne folk, sier Ingrid Kristiansen.

Karsten Warholm stormet inn til 46,70 på 400 meter hekk under stevnet på Bislett. Det er åtte hundredeler raskere enn den gamle verdensrekord, som har stått i 29 år.

– Det var kjempegøy. Det var en utrolig fart og jeg tenkte at hvis dette holder så blir det veldig bra, sier Trine Hattestad.

Den tidligere spydkasteren var selv til stede på Bislett – samme sted som hun satte den forrige norske verdensrekorden da hun kastet 69,48 i juli 2000.

forrige





fullskjerm neste Trine Hattestad etter OL-gullet i Sydney 2000. 1 av 2 Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Ingrid Kristiansen satte sin første verdensrekord da hunløp inn til 14.58,89 på 5000 meter på Bislett i 1984. Deretter satte hun verdensrekord på 10 000 meter året etter.

Hun forbedret siden begge rekordene i 1986, med bare en måneds mellomrom.

Fakta Norske verdensrekorder i friidrett Charles Hoff, stav: 4,12 i september 1922

Charles Hoff, stav: 4,15 og 4,21 i juli 1923

Charles Hoff, stav: 4,23 i august 1925

Charles Hoff, stav: 4,25 i september 1925

Sverre Strandli, slegge: 61,25 i september 1952

Sverre Strandli, slegge: 62,35 i september 1953

Audun Boysen, 1000 meter: 2.20,4 i september 1953

Audun Boysen, 1000 meter: 2.19,5 i august 1954

Audun Boysen, 1000 meter: 2.19,0 i august 1955

Egil Danielsen, spyd: 85,71 i november 1956

Terje Pedersen, spyd: 87,18 i juli 1964

Terje Pedersen, spyd: 91,72 i september 1964

Grete Andersen, 3000 meter: 8.46,6 i juni 1975

Grete Waitz, 3000 meter: 8.45,4 i juni 1976

Ingrid Kristiansen, 5000 meter: 14.58,89 i juni 1984

Ingrid Kristiansen, 10 000 meter: 30.59,42 i juli 1985

Ingrid Kristiansen, 10 000 meter: 30.13,74 i juli 1986

Ingrid Kristiansen, 5000 meter: 14.37,33 i august 1986

Trine Hattestad, spyd: 68,22 i juni 2000

Trine Hattestad, spyd: 69,48 i juli 2000

Karsten Warholm, 400 meter hekk: 46,70 i juli 2021 Grete Waitz og Ingrid Kristiansen har i tillegg verdensrekorder på maraton, men dette ble ikke en offisiell rekordøvelse før i 2004. Les mer

Kristiansen mener at Warholm har noe helt spesielt ved seg.

– Han legger press på seg selv og sier det høyt. Han gjør alle ting riktig og han virker steintøff i hodet. Det var veldig mye forventninger til ham, og så har han vel en trener som klarer å holde det til å være en vanlig konkurranse. Det ser ut som de har det gøy og det har jeg veldig troen på, sier hun.

– Hvordan er det å komme i mål og se det magiske tallet?

– Det er en sjelden herlig følelse å greie noe som man har bestemt seg for å greie. Han hadde litt kortere tid å gjøre det på, men desto tøffere de sekundene det sto på, sier Kristiansen.

– Det er litt uvirkelig. Det er veldig mye glede og man er i ekstase. Det er dette man jobber for, sier Hattestad.

forrige























fullskjerm neste 1 av 11 Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Det er ikke bare de tidligere verdensrekordholderne som lar seg begeistre.

– Det var elektrisk. Det var et eller annet i luften før han skulle løpe. Så leverer han da, det er liksom ikke at det «kan skje», mannen er jo helt vanvittig. Dette er et av de største Bislett-øyeblikkene noensinne. Jeg blir rørt, jeg har ikke ord, sier Bislett-generalen Steinar Hoen.

– Jeg er nesten målløs. Det er helt fantastisk, og tenk at det skjer her på Bislett. Jeg har gåsehud, jeg skjelver og trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg så den klokken, sier NRK-legenden Karen Marie Ellefsen.

– Det er jo mye i Karsten sin løping som handler om perfeksjon. Det må det være for å sette verdensrekord i friidrett, sier Vebjørn Rodal.

Karsten Warholm legger ofte press på seg selv og løpet på Bislett svekker ikke akkurat forventningene om at han skal stå helt øverst på pallen i Tokyo.

– Jeg må ærlig innrømme at han kan gjøre det helt store i OL. Jeg tror så lenge han ikke blir slått ut på noe vis, som for eksempel en skade, så kan jeg ikke skjønne annet enn at han er så tøff at han kan vinne i OL. Det hadde vært kjempegøy å få en olympisk gullmedalje i løp igjen, sier Kristiansen.

– Han har kjempesjanser til å ta OL-gull. Det hadde vært vel fortjent, sier Hattestad.