Solbakken om landslagsjobben: – Har litt vondt med det

ULLEVAAL STADION (VG) – Det er vel ikke synd på meg, det er det ikke, sier Ståle Solbakken – før han drar på det.

RO NED: Men Ståle Solbakken har ingen intensjoner om å la Mohamed Elyounoussi og de andre spillerne feire i fred.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg må si det er ganske annerledes å være klubbtrener, det er det faktisk, og jeg sliter litt med det. Jeg skal være så ærlig å si det, jeg sliter litt med det, sier Solbakken etter 2–0-seieren over Montenegro mandag kveld.

En dobbel av Mohamed Elyounoussi sikret seieren for VM-jagende Norge, men Solbakken er mest opptatt av hva som hadde skjedd om de ikke hadde vunnet.

– I morgen kunne jeg tatt dem inn hvis det hadde gått gærent, og så kunne jeg gått gjennom det stille og rolig og visst at det var en kamp på torsdag eller lørdag. I stedet er det fire-fem uker til neste gang jeg ser dem, så da er det veldig deilig å sende dem av gårde med en positiv opplevelse, sier Solbakken.

Solbakken har sin første landslagsjobb etter klubbjobber i HamKam, Köln, Wolverhampton og FC København.

– Jeg har det litt vondt med det, jeg sliter med det og jeg har ikke helt vendt meg til det. Og skal passe meg for å ikke ringe dem annenhver dag, for de har sin egen klubbhverdag, så det er noe jeg må leve med. Men det er annerledes for meg, sier Solbakken, som også refset en journalist for sitt spørsmål:

Midtstopper Stefan Strandberg opplevde det som en rus etter Elyounoussis 2–0-scoring på overtid, og Solbakken sprintet ned for å feire med resten av landslaget – som med seieren gjør at håpet om VM i Qatar lever videre inn mot de to siste kampene.

– Jeg har sagt det før: Han er jo stein gal, og det får du se der når «Moi» scorer det målet. Det er mye følelser involvert, og det er fantastisk å ha en trener som gir så mye av seg selv. Han er veldig tydelig, men viser samtidig følelser. Det er en fantastisk utløsning det som skjer på slutten, sier Strandberg.

Apropos utløsning:

Publisert Publisert: 12. oktober 2021 07:37