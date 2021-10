Tønseths OL-forsøk blir masteroppgave

Didrik Tønseth (30) mål om å kjempe seg inn i verdenseliten igjen blir nøye dokumentert som en masteroppgave ved NTNU.

HOSPITANT: Didrik Tønseth er ute av landslaget, men får hospitere på økter.

– Vi har gjort en del endringer. Det handler om sammensetningen av trening i perioder, også har vi hatt mange fysiske tester underveis for å sikre at vi er på rett vei. Akkurat detaljene må være min hemmelighet, men det er godt dokumentert, sier Tønseth til VG.

Tønseth har et par skuffende sesonger bak seg og mistet landslagsplassen før den kommende sesongen. Nå bruker han Trond Nystad, tidligere landslagstrener for Norge og Østerrike blant annet, som rådgiver.

Med seg i ryggen har han også NTNU-student og tidligere skiløper Einar Moxnes som skal skrive masteroppgave om Tønseths trening, samt NTNU-professor Øyvind Sandbakk som er veileder.

– Det er et samarbeid hvor jeg får all treningsdata og alt av treningsdagbøker så langt han har registrert. Jeg hjelper også med testing, i tillegg til at jeg fungerer litt som en assistent. Så hjelper han meg med min oppgave. Det er vinn-vinn, sier Moxnes.

Masteroppgaven leveres til sommeren. Gjennom oppgaven skal Moxnes analysere fremgangen til Tønseth før de skuffende sesongene som kom.

– Det er kjempefint å være åpen om det. Jeg håper det kan inspirere yngre løpere. Einar har gått gjennom alt. Og hvis vi lykkes, vil det bli godt dokumentert, sier Tønseth.

Målet nå er at han skal gå så fort i rennene før jul at han blander seg inn i diskusjonen til OL-troppen i Beijing.

– Jeg har fått gjort det jeg skulle. Kroppen har fungert igjen og blitt stabilt bra. Det var problemet i fjor, at kroppen virket veldig ustabil. Vi har fått gjort mye bra trening, sier Tønseth.

Med hjelp av nytt støtteapparat har Tønseth endret på treningsbelastningen. Det er like mange timer trening som før, men belastningen er mer periodisert.

– Det har vært veldig givende å jobbe med Trond Nystad. Etter fjoråret med så mange spørsmål, er det veldig godt å ha hans rutine. Jeg er heldig som har fått med meg en så merittert trener, sier Tønseth.

– Totalbelastningen var nok for høy, og da blir man sliten og får ikke helt til resultatene, sier Nystad og forteller videre:

– Da vi begynte var Didrik på en dårlig plan som utøver. Resultatene var ikke der, og når det ikke kommer over lengre tid og han ikke føler at han ikke får ut potensial, er det veldig frustrerende.

RÅDGIVER: Trond Nystad er trener for Didrik Tønseth.

Nå mener Nystad at eleven er på riktig vei.

– Han har talent i bøtte og spann. Det er lett å være rådgiver for ham, man må bare trå litt på bremsen.

Tidligere i høst satte Tønseth ny rekord på Braa-testen, et løp i en motbakke med på fem kilometer, med 17.36 minutter. Han slo blant annet Johannes Høsflot Klæbo.

Tønseth har også fått med seg to høydeopphold i oppkjøringen og i perioder fått trene med landslaget, selv om han står utenfor.

– Før sesongen kom Didrik med en forespørsel om å hospitere på enkelte samlinger. Det ble godt tatt imot av laget og det ser bra ut for ham. Jeg er veldig glad for Didrik at han har stabilisert seg på et høyt nivå. Han er en av de store utfordrerne i vinter, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg har hvert fall mye av det man trenger utenfor landslag, men det er alltid en fordel å være på lag med et større apparat. Det som er fordelen nå er at du kommer tettere på miljøet, sier Tønseth.