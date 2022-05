Ulvang skeptisk til nytt FIS-regime: Mener organisasjonen er blitt mer lukket

MAJORSTUEN (VG) Vegard Ulvang er på vei ut av Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter 24 år. Han synes utviklingen i toppen av FIS er bekymringsfull.

ETTERLYSER ÅPENHET: Vegard Ulvang vil vite mer om hva som skjer i skisportens øverste ledd. Her fra et rett i Trondheim i 2020.

– Jeg har ikke vært i kontakt med det nye regimet i hele tatt. Det er ikke derfor jeg gir meg, men det er litt av årsaken. Det gamle regimet hadde jeg jevnlig kontakt med, og det kom gode agendaer og referater skriftlig. Vi i langrennskomiteen ble av og til spurt om råd også. Nå er det ingenting, sier Ulvang til VG over en kopp morgenkaffe.

58-åringen gir seg i FIS etter 24 år i ulike verv. Siden 2006 har han ledet langrennskomiteen i FIS, som ligger under hovedstyret. De siste 15 årene har han vært den mest innflytelsesrike politikeren i internasjonal langrenn.

På vei ut slår Ulvang alarm om åpenheten i toppen av FIS etter at den svensk-britiske milliardæren Johan Eliasch tok over som president for elleve måneder siden. Gian Franco Kasper, som døde av sykdom i fjor, var FIS-president fra 1998 til 2021.

– Jeg skulle gjerne hatt møte-dokumentene skriftlig og formelt for å vite hva som er diskutert. Det er betenkelig. Jeg savner møtereferat for å vite hvilke vedtak som blir fattet, sier OL-helten fra 1992. Det var rutine under det gamle regimet.

Norges avtroppende skipresident Erik Røste er med i FIS-styret, og Ulvang har holdt seg oppdatert via ham muntlig.

– Har FIS-toppen blitt mer lukket?

– Definitivt.

VG har over tid prøvd å få til intervju med Johan Eliasch, men fått avslag av FIS. Forsøket på å konfrontere Eliasch med Ulvangs kritikk via FIS har heller ikke gitt svar.

FIS-PRESIDENT: Johan Eliasch.

Styret består også av fire visepresidenter, elleve styremedlemmer (deriblant Røste) og to utøver-representanter.

Ulvang sier at mange nok har den oppfatninga at FIS-beslutninger har tatt lang tid og vært «smått byråkratiske».

– Slik er det ofte i demokrati, også i idrettspolitikk, vi er et slags «mini-FN». Det motsatte er litt den utviklingen man ser nå, ved at avgjørelsene blir tatt av veldig få. Forretningsmessig er det kanskje effektivt, men man må huske på at idretten har en enorm frivillighetsbase og mange nasjoner. Vedtak uten forankring og at alle føler at man har vært med på avgjørelsene, tror jeg er en veldig farlig vei å gå, sier Ulvang.

På et annet område støtter han derimot Eliasch fullt ut. Han ønsker angivelig å samle FIS’ TV-rettigheter og selge dem direkte selv – slik det gjøres i skiskyting.

Nå ligger TV-rettighetene nasjonalt hos arrangøren - slik at Norges Skiforbund selger rettighetene for konkurranser i Norge for eksempel. Det er også en tredjepart involvert. I de fleste nasjonene er det rettighetsselskapet Infront - eid av det kinesiske Wanda Sports.

Tredjeparten ønsker Eliasch etter sigende å kvitte seg med, slik at FIS og de nasjonale forbundene kan ta kontroll på rettighetene selv.

– Han jobber mye med rettighetsspørsmålet, og jeg er veldig enig i målet. Men så er det fremgangsmåten og hvordan du kommer dit, sier Ulvang.

Han mener spørsmålet om rettigheter er den største utfordringen for langrenn i fremtiden og det engasjerer ham, selv om han ikke har noe innflytelse på det.

– Skal vi utvikle verdenscupen, som er det viktigste vi har, må vi samle rettighetene og fordele pengene på en litt annen måte. Det er viktig for fremtiden.

I FORM: Vegard Ulvang møtte VG til en kaffe i forkant av forberedelsene til turen over Grønlandsisen neste uke.

Ulvang anslår at nasjonale forbund vil tape penger på å samle rettighetene hos FIS, men tror det vil gagne sporten.

I Norge ble vintersporten sendt hos fire ulike kanaler.

– Det er med på å splitte produktet vårt og gjør oss kompliserte å finne. Derfor tror jeg det er veldig viktig å ha kontroll på eget produkt, sier Ulvang.

Han frykter for ringvirkningene med mindre interesse fra mediene og sponsorer om TV-tallene faller mye, men er positiv til langrenn i fremtiden og tror idretten står støtt – selv om han ikke forventer vekst.

GLADE DAGER: Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang ble nasjonalhelter på 90-tallet. Siden har de begge gjort stor suksess med klesprodukter.

Til vårens FIS-kongress (25. og 26. mai i Milano) har han kommet med forslag om at kvinner skal gå femmil fremfor tremil, slik gutta gjør.

– Jeg synes vi har levert mye god underholdning. Vi må spille på det som er langrennssportens egenart, som er dueller med utøver mot utøver i fellesstart, og mot klokken og andre konkurrenter i intervallstart.

FIS og Ulvang har tidvis fått kritikk fra media, utøvere og nasjoner av ulike årsaker, men det lever han godt med og skulle gjerne hatt mer diskusjon.

For tiden forbereder Kirkenes-mannen seg til å gå over Grønlandsisen med blant annet kronprins Haakon neste uke. Videre vil Ulvang holde seg engasjert i langrenn.

– I hva slags rolle?

– Det får vi se.

PS! Guri Knotten blir Norges nye representant i FIS’ langrennskomite. FIS’ hovedstyre vil avgjøre hvem som blir komiteens leder etter Ulvang.