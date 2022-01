Manchester United videre med et nødskrik

SJANSEBONANZA: Ollie Watkins ser nok en ball gå utenfor stolpen til Manchester United-keeper David de Gea. Victor Lindelöf og Raphaël Varane kan puste lettet ut.

(Manchester United-Aston Villa 1–0) Da Manchester United manglet Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho, brukte Scott McTominay hodet og sendte United videre til 4. runde i FA Cupen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Skotten testet skuddfoten allerede før seks minutter var spilt. To minutter senere lå ballen i mål bak Emiliano Martínez.

Manchester United fikk en drømmestart mot Aston Villa i FA Cupens 3. runde da Scott McTominay fikk gå opp mer eller mindre upresset og heade inn 1–0 på en strøken pasning fra Fred.

Det ble starten på en sjansebonanza med tut og kjør i begge ender av Old Trafford. Aston Villa satte United-forsvaret på prøve gang på gang, og de slapp også rimelig enkelt til ved flere anledninger.

Som da Victor Lindelöf forærte Ollie Watkins en kjempesjanse etter halvtimes spill. Da var det bare tverrliggeren som sto i veien.

Rett før pause burde Marcus Rashford økt til 2–0. Han startet et løp på midtbanen og hadde fri vei mot mål. Spissen ble upresis da han skulle avslutte, og Matty Cash fikk avklart.

Enveiskjøring

I starten av 2. omgang var det enveiskjøring mot United-målet. Danny Ings og Aston Villa jublet for scoring i det 52. minutt. Etter at VAR hadde sett på TV-bildene måtte dommer Michael Oliver selv ta en titt på TV-skjermen. Mens de fleste lurte på om Ollie Watkins var borti ballen og dermed offside før Ings satte den inn eller dommeren valgte å blåse på det som så ut som en obstruksjon av Edinson Cavani.

På BBC fastslo Gary Lineker at årsaken til den omdiskuterte annulleringen var at Jacob Ramsey – som sperret Cavani – sto i offside da frisparket ble slått. Det var derfor dommer Oliver måtte bort for å se TV-bildene og avgjøre hvorvidt den offsideplasserte spilleren gjorde seg skyldig i frispark. Svaret var ja.

Det tok tre minutter og 36 sekunder før dommeren kunne felle sin dom. Det blir også kritisert i etterkant.

– Jeg tror det var en korrekt avgjørelse, sier Raphaël Varane til BBC.

Aston Villa-manager Steven Gerrard valgte å kommentere avgjørelsen slik:

– De brukte tre og et halvt minutt for å vurdere de situasjonene. Når VAR er der må vi bare akseptere avgjørelsen. Det enkleste er å skylde på uflaks eller dommere, vi kommer ikke til å gjøre det. Vi må bli mer nådeløse og bli mye bedre til å forsvare oss i egen 16 meter. Vi dominerte store deler av kampen og burde ha avgjort. Når du skaper så mye som vi gjør, så må vi score mål.

ESPNs Dale Johnsen er blant journalistene som følger VAR-avgjørelser tettest:

Åtte minutter senere var Ings frempå igjen, men også det målet ble annullert – og nå på grunn av offside.

Kjøret mot United-målet fortsatte, og først på tampen fikk Manchester United-forsvaret mer kontroll på løpsvillige Aston Villa-spisser.

Flere Aston Villa-spillere ville ha VAR til å se på en situasjon rett før slutt da Ezri Konsa gikk ned på bakerste stolpe etter å ha blitt truffet i ansiktet av Luke Shaw. Konsa blødde godt fra nesen, men dommeren hadde ingen intensjon om å blåse.

– Vi visste det ville bli en tøff kamp. Målet var å vinne i dag og komme oss videre. Det klarte vi, sier United-manager Ralf Rangnick i et intervju vist på Viasat4. Før kampen fortalte tyskeren at Ronaldo og Sanchos fravær skyldtes «muskulære problemer».

Manchester United møter Middlesbrough i 4. runde, men før det møtes Aston Villa-Manchester United i Premier League på lørdag.

Fakta Vinner alltid mot Villa i FA-cupen Manchester United har nå vunnet 11 av de 13 siste FA-cup-møtene mot Aston Villa. Les mer