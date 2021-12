Høster endelig fruktene fra historisk «gamble»: – Jeg skylder dem et trofé

Paul George (31) har vært fantastisk for Los Angeles Clippers denne sesongen. Men det skulle bare mangle.

HISTORISK DYR: Los Angeles Clippers betalte enorme mengder draftkapital for å hente Paul George til byen.

– Jeg skylder dem et trofé.

Der høres kanskje voldsomt ut når det kommer fra spilleren selv, men i Paul George sitt tilfelle er det ikke langt fra sannheten.

Uttalelsen kom etter at han signerte en kontraktsforlengelse verdt 1,7 milliarder (!) kroner i desember 2020.

– Jeg skylder dem et trofé. Det er det jeg skylder denne organisasjonen. Vinduet vårt er åpent akkurat nå, og det prøver vi å utnytte. Min jobb er å hente en tittel hit, sa George i fjor.

Da hadde han spilt halvannen sesong i klubben, men sesongen i forveien hadde endt med et skuffende tap i conference-semifinalen mot Denver Nuggets. I 2021 kom de et steg lenger, men tapte én kamp før den store NBA-finalen, mot Phoenix Suns.

Og selv om 1,7 milliarder kroner er mye penger, så var det ikke bare det som fikk superstjernen til å love Los Angeles-fansen et trofé.

SUKSESS: Paul George og hovedtrener Tyronn Lue har endelig fått samarbeidet til å fungere skikkelig.

Vi må tilbake til 2019.

Toronto Raptors har nettopp sjokkert basketverden, og slått Golden State Warriors i finalen. Et kanadisk lag kunne endelig løfte NBA-trofeet for første gang, og i spissen sto en ny superstjerne: Kawhi Leonard.

Men Leonard er på utgående kontrakt, og markedet i Toronto er ikke så attraktivt. Det er derimot hjembyen Los Angeles.

Supertstjernen er derimot skeptisk til hva Clippers kan tilby av medspillere, og et Los Angeles Lakers-lag som allerede hadde LeBron James og Anthony Davis fristet trolig mer.

Så Clippers måtte finne på noe.

I amerikansk idrett er det ikke «bare» å kjøpe en spiller for en sum med penger, som er vanlig i europeisk fotball. Slik ligaene er satt opp kan ikke klubbene forhandle seg imellom med dollars og cents, de må enten bytte bort spillere eller fremtidlige draftvalg.

Og det var nettopp det Clippers gjorde for å overbevise Leonard om å komme til byen. Som George selv sa det, de «åpnet vinduet».

– At de solgte hele huset (til Oklahoma City Thunder) for å hente meg viser at de ønsker å vinne, og å bygge et vinnerlag.

Og dette er det George mener med «hele huset»:

Fem (!) 1. runde-draftvalg.

Shai Gilgeous-Alexander

Danilio Gallinari

Det er den dyreste traden i NBAs historie.

Fire dager senere sprekker den andre nyheten: Los Angeles Clippers signerer Leonard til en treårskontrakt verdt 900 millioner kroner.

Los Angeles ofret med andre ord fremtiden, og satset på at Leonard og George var brikkene som kunne hente et trofé til byen på kort sikt. Clippers gikk «all in».

NY STJERNE I BYEN: Paul George hadde gjort det stort i Oklahoma City Thunder. Nå var han klar for å erobre Los Angeles.

Men de første årene blir skuffende for Paul George personlig. Han blir stående i skyggen til Leonard, og går fra et snitt på 28 poeng per kamp for Oklahoma City Thunder til 21,5 for Clippers. Etter fire strake år som All-Star-spiller havner han også utenfor det prestisjefulle laget i den første sesongen i LA.

Heller ikke Leonard-signeringen har gått som planlagt. Sportslig har han levert, men i sluttspillet i fjor røk han korsbåndet. Han har fremdeles ikke returnert til parketten.

Men nettopp det har åpnet muligheten for George. Nå har det han som er den store stjernen. Og det har høstet frukter.

Etter en litt svak start, snudde George skuta rundt, og Clippers vant syv strake kamper i november. Paul George var toppscorer i samtlige. Det fikk ekspertene til å dra frem de tre bokstavene «M», «V» og «P» om 31-åringen: Ligaens mest verdifulle spiller.

MVP-praten har roet seg litt ned i desember, da George har vært i en liten bølgedal, men selv da har han levert viktige poeng på slutten av kamper.

Så Clippers er absolutt et lag å regne med denne sesongen også, spesielt når Kawhi Leonard returnerer fra sin skade nærmere sluttspillet, og George føler han har en ekstra grunn til å gi alt med den hvite og blå drakten. Han er nemlig født en drøy time fra LA.

– Dette er hjemmet mitt. Jeg vil bygge en skikkelig grunnmur her. Det er her jeg ønsker å legge igjen mitt avtrykk, sier han.

