Norge og tre andre nasjoner har fått hopp disket: – En parodi

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) (Konkurransen pågår) Medaljefavorittene Japan, Østerrike og Tyskland har fått hopp disket i løpet av den første omgangen av mixed-konkurransen. Så ble også Norge disket.

DISKET: Daniela Iraschko-Stolz hadde i likhet med flere andre trøbbel med hoppdressen.

SISTE: Anna Odine Strøm fikk akkurat sitt andre hopp disket. Dermed er Norge i skrivende stund nummer seks. Før diskvalifikasjonen lå Norge an til medalje.

– For en parodi av et renn dette har blitt, sa Discovery-kommentator Jørgen Klem da de ble gjort oppmerksom på den norske diskvalifikasjonen.

Det hele startet med Japan, og det skjedde allerede etter det første hoppet. Sara Takanashi var den uheldige. Grunnen skal være trøbbel med dressen.

Halvor Egner Granerud led samme skjebne søndag. Da var manglende væskeinntak grunnen:

Dermed var Japan langt bak på resultatlisten og Takanashi forlot stadion gråtende.

Det samme skjedde med Østerrike og Daniela Iraschko-Stolz i samme runde. Like før omgangen var over, kom beskjeden om at Tyskland også er disket.

– Dette er ikke vanlig i det hele tatt – i hvert fall ikke med så mange av de antatt beste. Til syvende og sist er det en person som står og tar sine subjektive vurderinger, sa Johan Remen Evensen til VG etter førsteomgang, før Norge også led samme skjebne.

Maren Lundby observerte førsteomgangen hjemmefra. Hun synes det hele virket dramatisk, men sier hun bare kan spekulere i hva som er grunnen.

– Det er veldig overraskende og jeg begynner å tenke hva det kan være, om de har funnet på noe som er nytt. Kanskje noen har funnet en smart løsning som viser seg å ikke være innafor regelverket. Det er jo litt typisk at det skjer på det viktigste rennet. Det må nok være at de har prøvd å finne på noe nytt, men det er jo bare spekulasjoner, sa Lundby til VG.

Også dette før Norge var ute av konkurransen.

– Det er veldig rart at tre av de største nasjonene blir disket på samme dag. Det har vi vel aldri opplevd før, så vidt jeg kan se, fortsatte hun.

Tidligere verdensrekordholderen Remen Evensen har full forståelse for at dette virker veldig merkelig sett fra utsiden.

– Det virker sykt, men reglene er ganske klare. Blir man disket så er det sannsynligvis noe feil med dressen. På en måte er det bra at systemet fungerer. Det er en del av gamet. Er du ikke i nærheten av den grensen så har man heller ikke noe i en konkurranse å gjøre, sier Remen Evensen videre.

Det store spørsmålet etter førsteomgang var om det vil komme ytterlige diskvalifikasjoner.

– Dette overrasker meg. Det er selvfølgelig veldig kjedelig for dem. Jeg håper at vi har kontroll på ting, sier Silje Opseth til NRK.

Men slik ble det altså.

