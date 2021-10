Jubler for historisk ritt: – Symbol på at likestillingen går riktig vei

Søndag sykles herrenes Paris-Roubaix for 118. gang. Dagen før skal kvinnene for første gang få sykle sin utgave av det ikoniske rittet.

PARIS-ROUBAIX: Få ritt er større enn Paris-Roubaix på herresiden. Nå får også kvinnene sin utgave av rittet. Her er herrene på vei gjennom Arenberg-skogen i 2015, et parti som riktignok ikke er med i kvinnenes ritt.

– Det er stort å få være med på noe historisk. Endelig blir det Paris-Roubaix, endelig blir det en realitet, sier Emilie Moberg til VG.

Den første utgaven skulle egentlig ha blitt kjørt i fjor. Da satte coronaviruset en stopper for rittet, men i år vil rittet bli arrangert for første gang – i det som kan bli den første utgaven av Paris-Roubaix med regn siden 2002. For høstværet har virkelig truffet de nordlige delene av Frankrike de siste dagene og vil skape en helt spesiell ramme rundt den historiske utgaven.

– Det blir veldig spesielt og bare helt sykt hardt. Med de værforholdene som er meldt, kan det bli ganske ekstremt, sier Susanne Andersen til VG.

GLEDER SEG: Etter å ha gjennomført en eksamen fredag formiddag, er Emilie Moberg klar for debuten i Paris-Roubaix.

Det franske klassikerrittet arrangeres normalt sett på våren, men ble flyttet til oktober på grunn av coronaviruset.

– Jeg føler det er på tide med en utgave for kvinnene, spesielt når de fleste andre klassikerne har en kvinneutgave. Roubaix er noe eget og kan ikke sammenlignes med de andre klassikerne i Belgia. For mange er det det største, og det er kjekt at vi får ta en del av det, sier Andersen, som sykler for storlaget DSM.

– Det har vært snakket om i mange år. Det er på tide at damene får dette. Det er mange som snakker om at det er den tøffeste av klassikerne, og dette er et symbol på at likestillingen går riktig vei. Vi har hatt Flandern rundt (første utgave i 2004) i mange år, så det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å kjøre her, sier Moberg, som til daglig sykler for Drops-Le Col.

ÅPENT RITT: Susanne Andersen sier DSM skal kjøre med «klørne ute».

Totalt fem norske kvinner skal kjøre det historiske rittet. I tillegg til Moberg og Andersen, skal de tre Coop-Hitec Products-syklistene Amalie Lutro, Pernille Feldmann og Nora Tveit i aksjon.

Lagsjefen i Coop-Hitec Products, Karl Lima, er glad for laget hans blir det første norske laget som får sjansen til å delta i rittet.

– Det er jo noe som har det blitt snakket om i alle de 13 årene vi har holdt på, ettersom nesten alle de andre store klassikerne har hatt utgaver for kvinnene i mange år allerede. Jeg synes det er helt fantastisk at de endelig klarer å få det til. Det er et nytt steg i riktig retning, sier Lima.

RÅD: Coop-Hitec Products har i forkant av lørdagens ritt fått en lengre gjennomgang av hva som venter i Paris-Roubaix av vinneren fra 2004-utgaven, svenske Magnus Bäckstedt.

Neste år skal det også arrangeres et åtte dager langt Tour de France for kvinnene, og Lima mener stegene som har blitt tatt de siste årene, tydelig viser at kvinnesyklingen blir tatt mer alvorlig.

Kvinnens Paris-Roubaix starter, som herrenes ritt, ikke i Paris. Mens herrene starter i Compiègne, starter kvinnene i Denain. Der skal de kjøre tre runder inne i byen, før de starter på turen nordover mot Roubaix. De siste åtte milene til kvinnene er identiske med herrenes utgave og totalt skal rytterne der over 17 brosteinspartier med totalt 29,2 kilometer med brostein.

PS! I herrenes utgave søndag skal Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen (alle UAE Team Emirates), Edvald Boasson-Hagen (Team TotalEnergies) og August Jensen (Delko) delta.