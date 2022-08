Gretzky løy om tyggegummi – saksøkt for nærmere 100 millioner

Kona til ishockeylegende Wayne Gretzky skrev at mannen gikk ned 16 kilo ved hjelp av tyggegummi. Nå blir de saksøkt av produsenten.

GIFT: Wayne Gretzky og Janet Jones Gretzky har vært gift siden 1988.

TMZ Sports har kommet over et søksmål som ble levert i retten i Los Angeles mandag.

Dokumentene ble sendt inn av Steven Sparks, som hevder at Wayne Gretzky og hans kone Janet Jones Gretzky er skyld i at selskapet hans har tapt mange millioner dollar.

I søksmålet kommer det frem at Sparks i 2018 ansatte Jones Gretzky for å promotere for tyggegummi-merket hans, OMG (Overeating management Gum).

SØKSMÅL: Wayne Gretzky og kona Janet Jones Gretzky har blitt saksøkt på grunn av løgn om tyggegummi.

I 2019 vant golfspilleren Tiger Woods majorturneringen The Masters. Jones Gretzky gratulerte Woods med seieren på Instagram og sammen med gratulasjonen skrev hun at mannen hennes Wayne hadde gått ned rundt 16 kilo på to måneder, ved hjelp av tyggegummien OMG.

– Tygg tyggegummi - gå ned i vekt, skrev Jones Gretzky.

Innlegget ble senere slettet.

Sparks hevder at Gretzky skal ha kjøpt aksjer i selskapet under hans familienavn, og deretter fant han på løgnen for å øke verdien på aksjen.

Eieren bak OMG påstår at han ikke visste at Gretzky løy, og da Gretzky innrømte at vekttapet ikke skyldtes tyggegummien skal aksjen ha falt stort.

LEGENDE: Wayne Gretzky blir av flere sett på som tidenes beste spiller av flere. Her fra tiden i Edmonton Oilers i 1984.

Sparks hevder at han har tapt 10 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 97 millioner norske kroner. I tillegg ber Sparks om at Gretzky betaler advokatutgiftene på rundt fem millioner norske kroner.

Wayne Gretzky blir av flere ansett som tidenes beste ishockeyspiller. Han er mestscorende i NHL gjennom tidene med 894 mål, og ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller hele ni ganger. Han vant Stanley Cup fire ganger med Edmonton Oilers (1984–85, 1987–88).