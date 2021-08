Forren ferdig i Brann

Vegard Forren (33) og Brann skiller lag.

TIDEN I BERGEN ER OVER: Vegard Forren er ikke lenger Brann-spiller.

Det skriver klubben på eget nettsted.

– Vi har de siste ukene sett etter muligheter for Vegard til å finne seg en ny klubb. Han har ikke fått bidratt som ønsket på banen denne sesongen på grunn av skader, og han har en familiesituasjon som har gjort den siste tiden krevende for han, sier sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen.

– Vi har prøvd å finne en ny klubb til ham, men så langt har det ikke lyktes. Ved å avslutte arbeidsforholdet nå, er det fremdeles tid igjen før overgangsvinduene stenger, legger han til.

Forren kom til Brann i fjor sommer, etter at han sto frem med gamblingproblemer og senere ble enig med Molde om å avslutte arbeidsforholdet der.

Ved sesongslutt fikk han forlenget avtalen i Brann til å gjelde ut 2021.

– For min del er timingen god nå. Vi har hatt samtaler om dette de to siste ukene, og har nå blitt enige om å skille lag. Jeg har pendlet mye mellom her og Molde på grunn av familien og det har vært utfordrende. Det har gjort det krevende å være hundre prosent tilstede begge plasser, sier Forren.

