Etterforsker ny straffesak etter Brann-nachspielet

En av kvinnene som var til stede på Brann-nachspielet natt til tirsdag 10. august på Stadion, har fått oppnevnt bistandsadvokat. Politiet har startet etterforskning av en mulig voldshendelse.

HER SKJEDDE DET: På Brann Stadion var det natt til tirsdag 10. august et nachspiel på Brann Stadion. Det har siden utviklet seg til å bli en skandale.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg kan bekrefte at jeg representerer en ung kvinne som er fornærmet i en ny straffesak etter nachspielet, sier advokat Hilde Cecilie Matre til VG.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Matre har ikke anledning til å kommentere ytterligere og forklarer at saken er i en innledende fase, men forklarte til BT at hennes klient har vært gjennom to politiavhør.

Påtaleansvarlig i politiet, Lillian Kleppe, bekrefter til VG at de etterforsker et nytt forhold fra det aktuelle nachspielet på Brann Stadion. Det dreier seg om vold, men Kleppe vil ikke kommentere hva slags type vold.

– Det er en annen mistenkt i den nye saken. Det er én mistenkt og én fornærmet. Det gjelder vold. Foreløpig kan vi ikke så mye mer, sier Kleppe.

Fra før etterforsker politiet et mulig overgrep. Den mistenkte erkjenner ikke straffskyld og det er foreløpig ikke tatt ut siktelse i saken.

– I den saken vil jeg ikke gi noen uttalelser i dag. Politiet vil gå ut med noe mer når vi kan, sier Kleppe.

Totalt tolv spillere var til stede på nachspielet, mens syv kvinner utenfor kohorten deltok også.

Brann-spiller Mathias Rasmussen var til stede og beskriver kvelden slik:

– Jeg fikk vite dette for bare noen minutter siden. Vi har ikke hørt noe om dette i klubben i dag, som jeg har fått med meg. Den eneste kommentaren jeg har til dette, er at det er trist, sier Brann-styreleder Birger Grevstad til VG.

– Vi er nettopp gjort kjent med denne politisaken. På prinsipielt grunnlag kommenterer vi ikke slike saker før vi vet mer om innholdet, og må komme tilbake til dere senere i kveld, sier daglig leder Vibeke Johannesen i en uttalelse til VG.

Den såkalte nachspiel-saken har allerede fått konsekvenser for flere av klubbens spillere.

Kristoffer Barmen fikk fredag sparken som spiller i Brann, mens de øvrige spillerne fikk en «alvorlig, skriftlig advarsel». I tillegg har Mikkel Andersen og Vegard Forren, som var til stede, forlatt klubben etter å ha terminert kontrakten.

Slik forklarte Grevstad og Johannesen etter Barmens oppsigelse:

Publisert Publisert: 24. august 2021 16:17 Oppdatert: 24. august 2021 17:37