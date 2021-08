Kane-løst Tottenham slo Manchester City: Heung-Min Son matchvinner

(Tottenham - Manchester City 1–0) Et Harry Kane-løst Tottenham ble løftet frem av et stappfullt Tottenham Hotspur Stadium. De liljehvite åpnet sesongen med å kontre regjerende mester Manchester City i senk.

HELTEN: I den største stjernens fravær, tok den andre store stjernen, Heung-Min Son, ansvar.

Det elleville jubelbrølet som utbrøt da Heung-Min Sons vakre avslutning traff nettmaskene fortalte alt om hvor mye dette betydde for Tottenham-fansen.

Det har vært en sommer med mye negativt fokus på Tottenham. Managerjakten etter José Mourinho-sparkingen har blitt stemplet som «kaotisk».

Etter hvert kom Nuno Espirito Santo, som angivelig ikke var førstevalget, inn. Siden har det meste handlet om å avklare situasjonen rundt Harry Kane, superstjernen som ikke møtte til trening og som ifølge rapportene ønsker seg bort.

Og Kane står angivelig øverst på ønskelisten til nettopp Manchester City, motstanderen i den første serierunden. I England har denne kampen den siste uken blitt omtalt som «the Harry Kane derby».

Tottenham har nærmest blitt avskrevet før sesongstart. Og da det ble kjent at Kane ikke var i troppen, var det få som levnet Spurs store sjanser mot regjerende seriemester Manchester City.

Men på et stappfullt Tottenham Hotspur Stadium, som brølte for hver takling og hvert angrep, kontret London-laget Pep Guardiola & co. i senk.

Enorm jubel

Tempoet var høyt og innsatsen stor. Det bølget frem og tilbake, og etter 55 minutter ble det også nettsus.

De fotrappe angriperne Steven Bergwijn og Heung-Min Son kontret. Bergwijn slapp til Son, som dro seg over inn i banen og løsnet skudd med venstrefoten.

Ballen gikk forbi både én og to City-forsvarere og forbi en utspilt Ederson til ellevill jubel fra hjemmefansen. Stemningen i London var elektrisk.

KAMPENS ØYEBLIKK: Her bøyer Heung-Min Son inn kampens eneste scoring.

Pep Guardiola så til benken og satte inn Gabriel Jesus og Kevin De Bruyne for å stable en sluttspurt på beina. Den kom: Manchester City presset på og kom til noen sjanser, uten uttelling.

Det elleville jubelbrølet kom for andre gang da sluttsignalet gikk:

Nuno Espirito Santo vant i Tottenham-debuten og sesongåpner med seier mot Manchester City.

Publisert Publisert: 15. august 2021 19:22 Oppdatert: 15. august 2021 19:34