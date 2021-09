Sandefjord ydmyket Vålerenga – Fagermo byttet ut kapteinen halvveis

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Vålerenga 3–0) Etter fem sjanser imot og null skapte selv, fikk trener Dag-Eilev Fagermo nok og skiftet ut kapteinen og høyrebacken i pausen. Det hjalp aldri.

SAKEN ER HVALBIFF: Her scorer William Kurtovic etter duell med en passiv Jonatan Tollås Nation rett før pause. Sistnevnte kom aldri ut på banen igjen til 2. omgang. Keeper Kjetil Haug kan lite gjøre.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Faktisk gikk Vålerenga fra vondt og 0–1 til verre og 0–3 fra pause til slutt. Og det var aldri snakk om noe annet enn at Sandefjord skulle vinne denne kampen.

– Det er en lagseier. Vi presser godt og spiller godt med ballen. Vålerenga hadde ingen sjanse. Det er en fantastisk kamp for oss, sier Vidar Ari Jonsson, som satte Sandefjords tredje, til VG.

Hans Erik Ødegaards menn ville mest, skapte mest, kontret definitivt mest og giftigst – og lot Vålerenga knapt få puste når de nærmet seg motstanderhalvdelen.

Da de blå selv var i angrep var de også plagsomme for gjestene fra Oslo. Såpass at Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo tok grep allerede i pausen. Jonatan Tollås Nation ble knust i duellene av det gjenfødte spissmonsteret Alexander Ruud Tveter – mest kjent i Fotball-Norge for å ha tatt Follo til cupfinalen for elleve år siden – og av William Kurtovic på 1–0-målet.

Det kom rett før pause, og det var det siste vi så av Vålerenga-kapteinen på banen i Vestfold. Han var ikke den eneste som ble ofret: Også høyreback Christian Borchgrevink ble tatt av, og midtbanespiller Nikolaj Thomsen tok en ny vikartime i forsvarsrekken.

Også en annen midtbanespiller, ankeret Fredrik Oldrup Jensen, ble flyttet ned på stopperplass. Et grep som ikke vil huskes som spesielt heldig: Han satte hælen på et innlegg fra Kristoffer Normann Hansen, fintet ut sin egen keeper Kjetil Haug og forærte 2–0 med et selvmål.

Sandefjord ga seg ikke med det. Vidar Ari Jonsson – en av kampens store spillere og sesongens beste Sandefjord-spillere – skallet inn 3–0 etter innlegg fra Ruud Tveter. Islendingen til Vålerenga med samme fornavn var kald som en septemberkveld på forblåste Laugardalsvöllur: Én blokkert avslutning og seks pasninger var alt Vidar Örn Kjartansson fikk bidra med før også han ble byttet ut med 12 minutter igjen.

Han spiller for et lag midt i en brutal formsprekk: Én seier på de siste syv siste seriekampene, og den kom mot Eliteserien-jumbo Stabæk i forrige runde.

