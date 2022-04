Hamilton slakter egen bil: Sammenligner den med den verste han har kjørt

Etter en tung start på sesongen fortsatte nedturen for Lewis Hamilton og Mercedes på italienske Imola. Nå tar briten sterke ord i bruk for å beskrive bilen han kjører.

SKUFFET: Lewis Hamilton skuffet i sprintløpet på Imola og ble nummer 14. Et nytt bunnpunkt i en sesong hvor bilen ikke har spilt på lag med briten.

– Det er folk som ser på og sier at jeg aldri har hatt en dårlig bil, og det kan jeg forsikre deg om at jeg har. 2009-bilen var veldig, veldig langt unna, og det var den verste bilen jeg har kjørt, sier Hamilton til nettstedet Autosport etter lørdagens sprintløp på Imola.

Etter å ha kjørt inn til en 13. plass i kvalifiseringen, falt briten ned til en 14. plass i løpet av det korte sprintløpet lørdag. Lagkamerat George Russell ble nummer 11.

Det markerte et nytt bunnpunkt for tidenes mestvinnende Formel 1-fører. Etter å ha blitt nummer tre i sesongens første løp, har det bare gått nedover for briten som står med syv verdensmestertitler og 103 enkeltseire i Formel 1. I sesongens andre løp, i Saudi-Arabia, ble Hamilton nummer 10. I Australia ble det en fjerdeplass, før han til slutt ble nummer 14 i det første av to løp på Imola.

Etter den skuffelsen sammenligner Hamilton 2009-bilen, en McLaren MP4-24, med årets bil fra Mercedes.

– Denne bilen er for øyeblikket ikke langt unna den opplevelsen, men jeg tror den har mye potensial, sier Hamilton om årets bil sammenlignet med den han ble nummer fem i, i 2009.

W13: Årets Mercedes-bil, W13, har ikke prestert så langt og laget sliter med såkalt «porpoising».

Skuffelsen etter sprintløpet og sammenligningen til tross, så har Hamilton troen på at de i løpet av sesongen kan sette sammen en bil som kan kjempe om seiere.

– I likhet med den bilen, fikset vi den til slutt og kom tilbake i kampen, og jeg har den største tro på at laget mitt kan gjøre det her også.

Men selv om briten kanskje øyner et lys i enden av tunnelen, tror han løpet er kjørt med tanke på en åttende verdensmestertittel denne sesongen.

– Vi kjemper åpenbart ikke om mesterskapet. Vi kjemper for å forstå bilen, forbedre oss og utvikle oss gjennom året. Det er alt vi kan håpe på akkurat nå, sier Hamilton til BBC.

I 2009 slet Hamilton og McLaren med for lite marktrykk, som gjorde at bilen ikke var konkurransedyktig og får betegnelsen «den verste bilen jeg har kjørt» av briten selv.

NØKKELEN: Lagsjef hos Mercedes, Toto Wolff, sier de er på rett spor, de har bare ikke nøkkelen helt enda til å låse opp det fulle potensialet som ligger i bilen.

Årets Mercedes har slitt voldsomt med såkalt «porpoising». At bilen spretter opp og ned langs banen som en følge av at marktrykket «kommer og går».

Og de har fortsatt til gode å finne ut hvorfor nettopp dette skjer, forteller lagsjef Toto Wolff.

– Vi vet hvilken retning vi må for å låse opp potensialet i bilen og for å bringe oss mye nærmere, men for øyeblikket har vi ikke nøkkelen. Så vi må bare å stå på videre og stole på vitenskapen og fysikken, sier Wolff til BBC.

Etter sesongens fire første løp ligger Hamilton på en sjetteplass i førermesterskapet og har 50 poeng opp til ledende Charles Leclerc.

Lørdagens sprintløp ble vunnet av Red Bull-føreren Max Verstappen, etter en sluttspurt hvor han kjørte forbi nettopp Ferrari-fører Leclerc. Nederlenderen starter dermed fra pole i søndagens hovedløp som går av stabelen 15.00.

