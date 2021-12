Ny seier for Carlsen i tredje parti i hurtigsjakk-VM

Magnus Carlsen har fått en god start på VM i hurtigsjakk. Etter seier og remis i sine to første partier, vant Carlsen tredje parti mot Aleksej Drejev.

Magnus Carlsen skal prøve å forsvare VM-tittelen i hurtigsjakk fra og med 2. juledag.

NTB

I tredje parti stilte Carlsen med hvite brikker og spilte seg tidlig til en fordel. Det så ut til at nordmannen hadde russiske Drejev i kne etter 14 trekk, men som i de tidligere partiene ble det jevnt igjen.

Men Carlsen tok tilbake føringen i partiet, og med langt mer tid igjen på klokka kunne han kontrollere inn til seier mot 52 år gamle Drejev. Det var dagens andre seier etter at Carlsen vant åpningspartiet mot langt lavere rangerte Merab Gagunasjvili etter et tidsdrama.

Gagunasjvili bet godt fra seg tross Carlsens favorittstempel. Med få brikker igjen på brettet hadde ikke nordmannen noen stor fordel. Til slutt ble det likevel stort tidspress som ble avgjørende, og da Gagunasjvili tabbet seg ut, utnyttet Carlsen det og vant.

I andre parti mot Samvel Ter Sahakjan, også han med langt lavere rangering enn den norske verdensmesteren, ble det nok et tidsdrama. Stillingen var jevn, men Carlsen hadde en klar fordel på tiden. Armeneren holdt likevel unna og fikk ryddet vekk alle brikkene på brettet bortsett fra kongene. Dermed ble det remis.

Det er Carlsens hittil eneste poengtap og nordmannen holder dermed følge med de andre favorittene i turneringen.

Knallsterk remis

Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm og Johan-Sebastian Christiansen stiller også for Norge i hurtigsjakk-VM. Christiansen åpnet knallsterkt med remis mot den russiske stormesteren Sergej Karjakin, til tross for at nordmannen spilte med svarte brikker.

Han klarte derimot ikke å følge opp i andre parti og tapte for polske Radoslaw Wojtaszek.

Tari åpnet med seier med hvite brikker mot egyptiske Mukhammad Yunusov, mens Holm tapte for Tigran Petrosian fra Armenia. Tari og Holm måtte også gi tapt i sine parti i andre runde.

Favoritt

Magnus Carlsen gikk inn i hurtigsjakk-turneringen som storfavoritt til å forsvare VM-tittelen fra 2019. To partier gjenstår søndag, før VM i hurtigsjakk skal avsluttes mandag og tirsdag.

Begge dagene skal det spilles fire partier. Deretter skal Carlsen forsøke å forsvare VM-tittelen i lynsjakk onsdag og torsdag, også det i Warszawa.

Nordmannen har tre VM-titler i hurtigsjakk, og stiller som regjerende mester etter triumfen i 2019. I 2020 ble mesterskapet avlyst på grunn av koronapandemien.