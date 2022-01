Har opplevd utskjelling: Tønnesens tøffe vei tilbake til toppen

KOŠICE (VG) Han har slitt med motgang og skader. Kent Robin Tønnesen fikk bare 10 sekunder på banen i OL. Men nå er Norges venstreslegge tilbake etter et klubbskifte som har vekket følelser i Ungarn.

LIVET SMILER: Kent Robin Tønnesen er tilbake etter mange problemer og er klar for EM-kamp nummer to i Košice.

Det tok bare noen sekunder før det smalt i EM-åpningen mot Slovakia. Tønnesen scoret fire mål og hamret av gårde kampens hardeste skudd – målt til 136 km/t av arrangørens tracking.

– Det har vært mye motgang og skader. Men nå har jeg fått mye mer spilletid og fått rytmen inn i kroppen, sier han foran lørdagens nøkkelkamp mot Russland i Steel Arena.

Kent Robin Tønnesen er en av gründerne av den norske herresuksessen. Han klemte inn 50 mål i de to gjennombruddsmesterskapene – Polen-EM i 2016 (4. plass) og VM i Frankrike 2017 (sølv). Han ble en profil med sitt lange hår, brede smil og skostørrelse 50.

– Det er mange som vil opp og frem på landslaget. Et fantastisk sted å være, beskriver han.

Men et armbrudd og en avrevet akillessene ødela både VM i 2019 og EM året etter. Tønnesens skader kostet ham mye. Plutselig hadde han hverken rangen i det ungarske mesterlaget Veszprém eller på det norske landslaget.

PAPPA «KENTE»: Kent Robin Tønnesen med datteren Philippa på sin egentlige hjemmebane.

Alpinlandslagets tidligere fysiske trener, Lars Mæland, har hjulpet Tønnesen mye med opptreningen etter akillesoperasjonen for tre år siden. Han fikk sjansen i VM sist vinter, men grunnlaget var spinkelt etter skader og benking. Da Magnus Abelvik Rød kom tilbake i sommerens OL, stilte Tønnesen bak både ham og Harald Reinkind i køen på høyrebacken.

Det ble med et ti sekunders innbytte i forsvar.

– Jeg legger ikke skjul på at jeg gjerne skulle ha spilt. Men det er en prosess å komme tilbake og finne formen. Jeg var ikke god nok. Det tar tid å komme tilbake på det nivået jeg var på før skaden. Det er målet. Det er derfor jeg spiller, sier Tønnesen.

GOD HALVTIME: Kent Robin Tønnesen scoret foire mål på en halvtimes spill i EM-åpningen. Her angriper han Slovakia sammen med Christian O’Sullivan.

Da hadde han allerede tatt grepet som fikk mange ungarere til reagere. Klubbnomaden forlenget ikke kontrakten etter fire sesonger i Veszprém. Han gikk derimot til arvefienden Pick Szeged. Det er som å skifte fra Barcelona til Real Madrid. Eller motsatt. Luis Figo har prøvd. Han fikk et grisehode kastet etter seg da han vendte tilbake Camp Nou.

Tønnesen mottok flere verbale grisehoder da han vendte tilbake til Veszprém Arena i november. Kampen tok fullstendig fyr med to røde kort – det ene til Veszprém-kaptein Rasmus Lauge – før dramaet endte 26–26.

– Supporterkulturen i Ungarn er ganske hard. Det ble sagt både det ene og det andre. Det går fint for meg. Jeg merket egentlig ikke så mye under kampen. Det går fort over, beskriver han. Men klubbskiftet har vært en suksess bortsett fra Champions League-tapet for Elverum. Tønnesen har scoret 66 mål på 23 kamper for Szeged.

Kent Robin Tønnesen har svensk far er født i det svenske håndballhjertet Partille rett ved Göteborg. Etter spill for Fjellhammer og Haslum, vendte han tilbake til Sävehof da profflivet startet for 10 år siden. I 2012 fikk han også sitt første mesterskap for Norge. Nå spiller han sitt åttende sluttspill og kan passere 100 scoringer i EM og VM mot russerne lørdag. Tønnesen står notert med 97 mål.

Karrieren skjøt fart da han ble lagkompis med legenden Ivano Balic gjennom to sesonger i tyske Wetzlar. Reisen gikk videre til Füchse Berlin før han kom til Ungarn for fem år siden.

LANGVARIG: Kent Robin Tønnesen har vært kjæreste med samboeren Madelen helt siden han var 14. Her er paret med sin nyfødte datter rett etter VM-sølvet i 2017.

Samboeren Madelen Svankil Westby har vært med på hele utenlandsturneen. Kent Robin fra Rælingen ble kjæreste med Madelen fra Lillestrøm allerede da han var 14. De er for lengst blitt foreldre til Philippa (5 år).

– Det er klart det har vært viktig å ha dem med. Det er viktig å få koblet av håndballen også, sier han.

Hverken Tønnesen eller Norge har møtt Russland siden de ble slått 28–24 på veien frem til VM-finalen for fem år siden. Men et par av russerne har krysset hans spor. Landslagssjef Velimir Petković var treneren hans den siste sesongen i Füchse Berlin, mens høyrekant Daniil Sjisjkarev var lagkompisen hans i Veszprém.

Shishkarev scoret syv da russerne måtte slite for å slå Litauen 29–27 i EM-åpningen.

– Det skal bli gøy. En tett kamp mot et lag med mange gode spillere og en trener jeg kjenner godt. Det krever en god kamp å vinne mot Russland, spår Kent Robin Tønnesen.

