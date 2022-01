Må teste negativt på mandag – kan ende med kriseplan

Johann André Forfang (26) og Daniel-André Tande (28) tester fremdeles positivt for covid-19. Det gjør at det kan bli et redusert norsk lag i første hopp-øvelse i OL.

LAR SEG IKKE AFFISERE: Daniel-André Tande sier til VG at han er flink til å ikke bruke noe energi på noe han ikke får gjort noe med.

– Første dag jeg er nødt til å teste negativt om jeg skal rekke kvalifiseringen er mandag. Jeg håper fortsatt på det, men går det ikke, så går det ikke, sier Daniel-André Tande til VG.

5. februar skal herrene hoppe kvalifisering for rennet i normalbakken dagen etter, og det er høyst usikkert om Tande og lagkameraten Johann André Forfang vil være på plass i Kina til det.

Landslagstrener Alexander Stöckl bekreftet til Dagbladet lørdag kveld at de to ikke blir med på flyet som drar til Kina fra Gardermoen på mandag, og til VG forteller han at de to fremdeles er flere dager unna en mulig avreise.

Han forteller at det ikke er gitt at Norge vil kalle inn reserver til å fylle deres plass til normalbakkerennet søndag 6. februar. Norge har en kvote på fem herrehoppere i troppen til OL og kan ha med fire utøvere i hvert av de individuelle rennene.

SER FREMOVER: Alexander Stöckl håper både Forfang og Tande vil teste negativt i tide til å komme seg til Kina før normalbakkerennet.

7. februar hoppes det blandet lagkonkurranse, hvor to kvinner og to menn hopper for hver nasjon.

I storbakkerennet 12. februar har Norge fire mulige plasser, mens det norske laget må bestå av fire hoppere til lagkonkurransen 14. februar.

Dermed kan kriseløsningen bli at Norge kun stiller med tre hoppere i normalbakke-kvaliken 5. februar, i påvente av at minst én av Tande og Forfang kommer seg til Kina i tide til det skal hoppes i storbakken.

– For øyeblikket er vi der at vi ønsker å ta med de fem som vi har tatt ut, som vi mener er de beste vi har. Vi håper i hvert fall å ha med fire av de fem, og vil i utgangspunktet ikke hente inn utøvere, sier Stöckl.

Landslagstreneren opplyser at de har fem-seks reserver som kan bli aktuelle, hvis det skulle bli behov.

Fakta Norges hopptropp og hopp-programmet i OL Thea Minyan Bjørseth, Lensbygda Sportsklubb Johann André Forfang, Tromsø Skiklub Halvor Egner Granerud, Asker Skiklubb Robert Høneren Johansson, Søre Ål Idrettslag Marius Lindvik, Rælingen Skiklubb Silje Opseth, Idrettslaget Holeværingen Anna Odine Strøm, Alta Idrettsforening Daniel-André Tande, Kongsberg Idrettsforening 5. februar: Kvalifisering i normalbakken, menn

5. februar: Normalbakke, kvinner

6. februar: Normalbakke, menn

7. februar: Blandet laghopp i normalbakken

11. februar: Kvalifisering i storbakken, menn

12. februar: Storbakke, menn

14. februar: Lagkonkurranse i storbakken, menn. Les mer

Før avreise til Kina kreves det fire negative tester i løpet av fem dager.

Med syv dager igjen til kvalifiseringen til normalbakkerennet, er tiden knapp for hopperne. Samtidig peker CT-kurvene i riktig retning, og 35 er det magiske tallet som gjør at coronatestene vil bli negative.

– Jeg er fortsatt optimistisk. Jeg hadde en fin test i dag som ga litt håp, sier Tande, og forklarer at lørdagens prøve hadde en CT-verdi på 34,3 – et solid hopp opp fra tidligere prøver. For å få en negativ coronatest, er man avhengig av at CT-verdien er over 35.

Fakta CT-verdier Ved en Polymerase Chain Reaction-test, populært kalt en PCR-test, kommer svaret i en CT-verdi. CT – cycle treshold – forteller ved en coronatest hvor mange sykluser en maskin har måttet kjøre for å finne spor av coronaviruset. Hvis prøven inneholder mye virus, trenger maskinen færre sykluser for å påvise viruset. CT-verdien blir da lav. Hvis prøven inneholder lite virus, vil maskinen trenge flere sykluser. CT-verdien blir da høyere. For å få en negativ coronatest, er man avhengig av at CT-verdien er over 35. Les mer

Stöckl mener den nåværende coronasituasjonen, med kraftig økning i smittetallene på grunn av omikronvarianten, samtidig som flere lands myndigheter signaliserer at de vil åpne mer opp, gjør situasjonen for idrettsutøverne svært utfordrende.

– Det er trist at det er størst fokus på å teste negativt, og ikke på det sportslige, sier han.

NORSK OPPTUR: Halvor Egner Granerud ble nummer to, mens Marius Lindvik ble nummer tre i lørdagens renn i Willingen. Søndag er det siste individuelle renn i verdenscupen for både kvinner og menn i samme bakke. – Nå har vi hoppere som har vist at de kan hoppe opp på pallen. Det lover bra for søndagen og for Beijing, sier Stöckl.

Både Forfang og Tande er ute av karantene og trener for tiden iherdig for å være best mulig forberedt til OL. Forfang forteller at de har blitt møtt med rare blikk når de har spurt legene om å få vite CT-verdiene på coronaprøvene.

– Det er flisespikkeri og millimeternivå på CT-verdiene. Det er merkelige greier, mener han.

Forfang lar seg irritere over de strenge regelverket, gitt at den smittsomme omikron-varianten av coronaviruset ser ut til å gi langt mindre alvorlig sykdom.

– Hadde jeg følt at jeg satt i karantene av god grunn, så skulle jeg slått meg til ro med det, men det føles helt unyttig ut. Det er ikke vits, mener han.

– Jeg prøver egentlig bare å trene og holde meg i form. Resten kan jeg ikke gjøre noe med, sier Forfang.

UTE AV KARANTENE: Johann André Forfang måtte i forrige uke ta inn på et leilighetshotell i Oslo etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Hopperen er nå ute av karantene og tilbake i trening.