Nå handler absolutt alt om OL for Holm Lægreid

Han ga Johannes Thingnes Bø (28) kamp helt til mållinjen forrige sesong. Nå lar overraskelsesmannen Sturla Holm Lægreid (24) verdenscupen fare.

TILBAKE FRA HØYDEN: Sturla Holm Lægreid (t.h.) i samtale med skytetrener Siegfried Mazet under skiskytternes samling på Beitostølen.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

24-åringen kjempet om seieren i verdenscupen sammenlagt helt frem til avslutningsrennet i Östersund i vinter og ble bare slått med 13 poeng av Thingnes Bø. Nå sikter Holm Lægreid mot OL i Beijing i februar - og bare det.

– Hvis jeg hadde hatt et mål om å vinne verdenscupen den kommende sesongen, så ville jeg ha gått alt av renn. Det kommer ikke til å skje. Jeg kommer til å gjøre de riktige valgene for å være i form til OL. Forhåpentligvis får jeg en lang karriere og da kommer det nye muligheter i verdenscupen, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

VIL BLI BEDRE: Sturla Holm Lægreid terper på skiteknikken på Beitostølen.

Med glede

Det betyr at 24-åringen vil velge bort flere renn i verdenscupen.

– Om jeg må gjøre noen prioriteringer som går ut over sammendraget i verdenscupen, så gjør jeg det med glede. OL er det store målet og da må jeg stå over noen renn for å toppe formen. Planen er å følge opplegget til skiskytterforbundet, men hvis formen er dårlig så kan jeg bli nødt til å gjøre justeringer.

Planen er å legge inn nok et høydeopphold når vi kommer til januar-runden i verdenscupen.

24-åringen overrasket mange i VM i Pokljuka forrige sesong og fikk med seg to individuelle gull (20 km/fellesstart) og to stafettgull.

I verdenscupen sto han på podiet 10 ganger individuelt. Han hadde syv verdenscupseirer (Thingnes Bø kom nærmest med fire), to 2. plasser og én 3. plass. Det er da vi spør hvordan han skal toppe de prestasjonene?

– Godt spørsmål. Jeg håper jeg finner en måte å gjøre det på, men jeg kan ikke bli skuffet om jeg får en litt dårligere sesong. Det blir jo vanskelig å sammenligne med noe annet. I fjor var en unik situasjon og jeg kunne ta grep om den. Å vinne sammenlagt var aldri noe mål før jeg hadde sjansen den siste helgen.

Helt i verdenstoppen

Tallene fra siste sesong viser også at det er bare en skiskytter som treffer blinkene oftere enn Sturla Holm Lægreid. Nordmannen snitter på en treffprosent på 92,6. Bare Simon Eder er bedre med 93,33.

Langrennstidene til 24-åringen er også helt der oppe med de beste, viser statistikken.

– Det er der jeg føler jeg har en del å gå på, særlig skiteknisk. Der er også det jeg jobber mest med. Nå handler det om å stabilisere det gode nivået på skytingen og få færre dårlige dager. På ski handler det om å utvikle seg og ta nye steg med tekniske arbeidsoppgaver. Jeg vil bli enda bedre og jobber målrettet for det, fastslår Holm Lægreid.

PS! OL i Beijing arrangeres mellom 5. og 19. februar.