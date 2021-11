Solbakken om VAR-drama: – En nesestyver

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Latvia 0–0) Hele Norge jublet da Mohamed Elyounoussi scoret for Norge. Men ikke Ståle Solbakken.

SKUFFET: Ståle Solbakken fikk se Mohamed Elyounoussi sette ballen i mål, men det ble annullert etter en VAR-sjekk.

Med drøyt ti minutter igjen kjempet Mohamed Elyounoussi ballen i mål fra kloss hold. Ullevaal stadion eksploderte i jubel, men på benken var Ståle Solbakken meget rolig.

Scoringen ble annullert for offside etter en VAR-sjekk. Årsaken var at Elyounoussi var litt for langt fremme da Alexander Sørloth fikk hodet på ballen.

På pressekonferansen etter kampen forklarte Solbakken hvorfor han var så rolig:

– Jeg så det, sier Solbakken enkelt.

– Jeg var mer opptatt av å få i gang kampen, for jeg så at Sørloth hadde «pæren» på den.

– Hvor mye føler du at den VAR-situasjonen dreper moralen?

– Det er klart at det er en nesestyver. Men vi fikk et par (sjanser) etter det også, sier Solbakken til VG.

ANNULLERT: Mohamed Elyounoussi fikk ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.

Ute på banen var kaptein Martin Ødegaard blant dem som jublet høyt for scoringen.

– Det er frustrerende selvfølgelig, når vi tror vi har scoret. Det er mye glede, så får vi den i fleisen. Det var tungt det, men det er fotball, sier Ødegaard om annulleringen.

Ekspertene, Solbakken og de norske spillerne var alle samstemte i at den første halvtimen var svak fra det norske laget.

– Jeg føler vi har gjort alt riktig i inngangen til denne kampen. Vi har vært profesjonelle og hatt fokus på denne kampen hele veien. Vi visste at vi kun måtte tenke Latvia. Det har vi gjort, så det kunne vi ikke gjort annerledes. Men det er klart, vi skulle spilt en bedre omgang i første omgang og fått ballen i mål i den andre omgangen, sier Ødegaard.

Solbakken mener laget ble for «stakkato» i starten.

– Vi mister baller i oppspillet. Vi får ikke de riktige avstandene i laget, sier Solbakken om hva som gikk galt i de første 30 minuttene.

Samtidig som Norge tok ett poeng, vant Tyrkia 6–0 hjemme mot Gibraltar. Med det gikk Tyrkia forbi Norge i gruppen og Norge er nå nede på tredjeplass før den siste kampen. Hvor stor avstanden blir opp til Nederland før tirsdagens kamp i Rotterdam avhenger av hvordan kampen mellom Nederland og Montenegro ender lørdag kveld.

– Alt kan skje enda. Men det er klart vi må vinne i Nederland mest sannsynlig. Men alt kan skje mellom Montenegro og Tyrkia, sier Solbakken.

Norge har ikke vært med i et sluttspill siden EM i 2000, og Solbakken ble spurt om presset for å komme seg til et sluttspill etter kampen.

– Det fokuset må vi tåle til vi kommer til et sluttspill, sier Solbakken.

– Vi vet at før vi kommer til det jævla sluttspillet, så vil det henge over oss. Og det skal henge over oss. Dette er ikke barneidrett, sier Solbakken

