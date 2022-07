Innbytter Udahl satte fyr på Vålerenga: – Gidder ikke lage noe «baluba»

VALLE (VG) (Vålerenga – Kristiansund 3–0) Vålerenga-spissen Henrik Udahl (25) ble vraket for annen kamp på rad for tenåringen Seedy Jatta (19), men utrettet mer det første minuttet enn de 22 øvrige spillerne greide på hele 1. omgang.

Vålerenga-spissen sklitaklet så det smalt bare fire sekunder etter Kristiansunds avspark, og under minuttet senere stjal han ballen fra en søvnig Kristiansund-keeper Serigne Mbaye og trillet enkelt inn 1–0 i nettet.

Den følelsen hadde Intility Arena lengtet etter gjennom hele 1. omgang. Det var noe forknytt over hele greia, ikke uvanlig når to bunnlag møtes, og der Vålerenga brukte tid på å komme i gang.

– Adrenalinet får utløp. Det er trøkk fra tribunen som gjør at jeg får energi som jeg ikke har hatt så mye fra før, sier Udahl til VG om taklingen etter fire sekunder.

Det har vært en vanskelig sesong så langt for Udahl, men han er klar overfor VG at han ønsker å kapre spissplassen i Vålerenga.

– Jeg har alltid hatt lyst å oppnå noe her. Jeg vil være her og bevise for Joacim (Jonsson, sportssjef) at han ikke trenger hente ny spiss. Det er jo naturlig. Vi har mistet Vidar (Kjartansson). Også er det opp til oss som er her å vise at de ikke trenger å hente fra øverste hylle.

Akkurat det ønsket får ikke Udahl oppfylt sannsynligvis:

– Vi jobber med å forsterke sentrallinjen, sier trener Dag-Eilev Fagermo til VG, men som påpeker at det blir vanskelig å sette Udahl ut av laget etter søndagens prestasjon.

Amor Layouni og Tobias Christensen feirer etter Vålerengas andre scoring.

Udahl var skuffet som ble vraket til fordel for Jatta, men han ønsket ikke grave seg selv ned. Søndag morgen hadde spydspissen skuddtrening med Henrik Bjørdal for å vise seg fra sin beste side.

– Jeg står for å være en god lagkamerat og backe så mye jeg kan. Det er sånn jeg prøver å svare på det (skuddtrening). Jeg vet godt at Jatta har kvaliteter jeg ikke har. Jeg vil jo alltid spille, men gidder ikke lage noe «baluba» av den grunn.

I 1. omgang før Udahls inntreden, ble det stort sett corner da det skulle vært mål; Osame Sahraoui bommet på ballen da han burde nikket inn ledelsen, mens Amor Layouni bare traff Mbaye på sine forsøk.

Men Udahl løsnet på knutene. 25-åringen fra Østfold har en spisskonkurrent mindre etter at det opprinnelige førstevalget Vidar Örn Kjartansson ble enige med Vålerenga om å terminere kontrakten fredag denne uken.

Likevel beholdt Fagermo den egentlige vingen Jatta som midtspiss fra start. Han kom ikke til sjanser og utrettet lite, noe han ikke var alene om før pause, og 2020-toppscoreren i Obosligaen entret matchen.

Udahl inn for Jatta ga altså umiddelbar effekt med hans første seriemål for året, og ti minutter før full tid var han på ferde igjen. Da hadde en annen innbytter, Odin Thiago Holm, spilt seg selv opp i fin avslutningsposisjon. Det forsøket stoppet Mbaye, men Udahl var raskest på returen og doblet for dagen.

Innimellom hadde også Amor Layouni meldt seg på. Etter en dødball etter 54 minutter falt ballen ned til Petter Strand bak i 16-meteren. Bergenserens harde innlegg ble styrt flatt videre i mål av Layouni – også svensktunisierens første seriemål i år. Samtidig det første siden slutten av august i fjor.

– Det er en lettelse for alle oss som driver med dette. Vi skal ikke være der vi er på tabellen. I dag får vi betalt, og i dag greier vi hvert fall score mål, sier Fagermo.

Kristiansund startet ok i bortekampen i Oslo, men står dermed stadig med lutfattige ett poeng etter 11 runder. Vålerenga var faktisk forrige lag de slo i seriesammenheng, i sesongavslutningen i fjor. Det er lenge siden desember og kort vei til Obosligaen for Christian Michelsens lag nå.

– Det kan ikke være en evig opptur det vi driver med. Vi kan snakke om skader og uflyt, men summa summarum er at vi har ett poeng etter 11 kamper og det er ikke godt nok, sier KBK-trener Michelsen til VG.

– Nei. Jeg er ingen feiging, svarer Michelsen på spørsmål om han vurderer å trekke seg.

Publisert Publisert: 10. juli 2022 19:51 Oppdatert: 10. juli 2022 21:41