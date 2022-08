Stenberg syklet inn til EM-gull på bane

Anita Yvonne Stenberg (29) var best av samtlige på det ti kilometer lange «scratch»-løpet under EM i München.

GULL: Anita Yvonne Stenberg sikret seg gull på velodromen i München.

– Det var helt sinnssykt. Det har vært en drøm i mange år, men nivået har blitt høyere og høyere, sier Stenberg til NRK.

Syklisten som står med en rekke NM-medaljer fra velodromen, klinte til på det ti kilometer lange «scratch»-løpet og slo britiske Jessica Roberts og polske Nikola Wielowska i kampen om gullet.

Med seieren i løpet hvor første rytter i mål etter en ti kilometer lang fellesstart vinner, sikret 29-åringen fra drammen seg sin første internasjonale gullmedalje.

Fra før har Stenberg én VM-bronse fra 2020. Den kom i øvelsen poengritt.

– Jeg kan nesten ikke forstå at jeg klarte det. Jeg har hatt den magefølelsen så mange ganger og ikke stolt på den. Så har det jo gått galt. Jeg måtte bare stole på den, og enten så går det eller ikke. Jeg hadde beina til det og en perfekt timing, sier Stenberg til statskanalen.

Stenbergs EM-gull kommer 50 år etter at Knut Knudsen syklet inn til OL-gull samme sted under forfølgelsesrittet i mesterskapet. Fra før står den norske syklisten May Britt Våland med bronse på velodromen fra VM i 1995.

Fredagens «scratch»-løp er en del av EM-uken som avholdes i den tyske byen fra 11. til 21. august. Neste uke skal blant andre Karsten Warholm og resten av friidrettsutøverne ut i sine konkurranser.