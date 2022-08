Bekreftet: Barcelona-stjerner klare til seriestart etter kaoset

Etter en sommer som har vært preget av store signeringer og kaos for Barcelona, er nå en rekke av nysigneringene klare for spill.

KLAR: Robert Lewandowski er blant Barcelonas storsigneringer som nå er klare for La Liga-spill.

Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie og Andreas Christensen signerte alle for Barcelona i sommer, og er nå registrerte. Det betyr at spillerne er klarert for å spille for klubben. Det kommer frem på La Ligas hjemmeside.

Mundo Deportivo melder at også Sergi Roberto og Dembélé er klare.

Midtbanespilleren Frenkie de Jong er også registrert for spill. Det har versert mange overgangsrykter rundt ham i sommer.

Blant annet har nederlenderen blitt koblet mot både Manchester United og Chelsea. Overgangsvinduet i England stenger 1. september.

Sist uke meldte flere medier, blant annet Forbes og The Athletic, at Barcelona ikke får registrere nye spillere før de oppfyller La Ligas økonomiske kriterier.

Den spanske stormakten har gjeld til knærne og står i fare for å gå konkurs. Ifølge ligaen har Barcelona bokført kunstig høye inntekter. Men i siste liten før serieåpningen har laget nå fått registrert seks av syv nye spillere.

Fredag opplyste Barcelona at klubben har solgt ytterligere 24,5 prosent av produksjonsselskapet «Barca Studios» til Orpheus Media for 980 millioner kroner – for å bedre økonomien. Barcelona hadde fra før solgt unna 24,5 prosent av Barca Studios, og i tillegg er 25 prosent av TV-rettighetene forsvunnet til investeringsselskapet Sixth Street for de neste 25 årene.

Blant nysigneringene som enda ikke er registrert for Barcelona er Jules Koundé, som kom fra Sevilla i juli.

Klubbene har frem til 1. september å registrere spillerne sine for den kommende sesongen.

Fjorårets serietoer hadde samme problem i fjor, noe som førte til at de blant annet måtte la Lionel Messi gå. Argentineren spiller nå for den franske klubben PSG.

Barcelona serieåpner hjemme mot Rayo Vallecano lørdag.