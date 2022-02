Salah og Mané snudde kampen for Liverpool på 156 sekunder - Diaz med sin første scoring

(Liverpool - Norwich 3–1) Liverpool stanget lenge etter at Norwich hadde tatt ledelsen på Anfield. Men magi fra den helt ferske trioen på topp sørget for at tittelhåpet fremdeles lever.

NÆRMER SEG DE ALLER STØRSTE: Mohamed Salah er den 10. mestscorende i Liverpools historie. Nå nærmer egypteren seg navn som Kenny Dalglish, Michael Owen og Harry Chambers.

Publisert Publisert Nå nettopp

Etter å ha havnet under helt i starten av annenomgang, snudde Liverpool til seier på to råsterke minutter mot Norwich. Først leverte Sadio Mané en solid søknad til årets mål, før Mohamed Salah noterte seg for sin 150. scoring i den ikoniske røde drakten.

2–1 kom etter en vanvittig målgivende pasning fra sisteskanse Alisson Becker. For å gjøre ettermiddagen komplett, satte nyervervelsen Luis Diaz inn sin første scoring for sin nye klubb ti minutter før slutt.

Dermed lever det ørlille tittelhåpet fremdeles på Merseyside. Avstanden opp til Manchester City er i skrivende stund seks poeng.

Pep Guariolas menn skal i aksjon mot Tottenham klokken 18.30.

MÅLGIVENDE: Virgil van Dijk, Thiago og Joe Gomez jubler sammen med keeper Alisson etter Mohamed Salahs 2–1-scoring. Den var det nemlig sisteskansen som regisserte.

Jürgen Klopp valgte å gjøre hele syv endringer på laget fra midtukemøtet med Inter i Milano. For gjestene var Mathias Normann tilbake i startelleveren for første gang siden skaden som har holdt ham ute av spill siden slutten av november.

Nordmannen skulle ikke bruke mange minuttene på å markere seg på Merseyside.

Gjestene gikk nemlig respektløst til verks på Anfield, og allerede etter tre minutter sang ballen i nettet. Maliot Rashica ble på nydelig vis spilt igjennom av Mathias Normann, men pasningen kom akkurat for sent. Flagget for offside kom, noe som viste seg å være en korrekt avgjørelse.

Både Sadio Mané, Virgil van Dijk og Luis Diaz hadde sine muligheter til å sende Liverpool foran i minuttene etter, men det var Norwich som igjen var nærest.

Da kvarteret nærmet seg var finske Teemu Pukki plutselig helt alene med Liverpool-keeper Alisson. Fra skrå vinkel gikk avslutningen like på utsiden av den motsatte stolpen.

Så intensiverte Liverpool presset. Med en frontrekke bestående av Salah, Mané og Diaz, ble stort sett hver eneste situasjon inne i Norwich-feltet farlig.

Noen uttelling inn mot pause ble det derimot ikke.

Etter hvilen føyk Norwich igjen ut av startblokkene. Og denne gangen mente de alvor. Milot Rashica fyrte av fra 20 meter og sendte Norwich i ledelsen bak en utspilt Alisson. Brasilianeren kunne lite gjøre etter at ballen tok turen innom venstrebeinet til midtstopper Joel Matip på vei mot målet.

FØRSTE SCORING I PREMIER LEAGUE: Maliot Rashica sendte Norwich i ledelsen på Anfield. Det betød tydelig mye.

Etter scoringen slet hjemmelaget med å spille seg til store muligheter. Det virket lenge som at noe helt ekstraordinært måtte til.

Og det var nettopp det som skjedde.

En krempasning fra Jordan Henderson over på backvikar Kostas Tsikimas, som videre headet klokkerent inn til Sadio Mané på syv meter. Senegaleseren lot det stå til og forsøkte seg på et akrobatisk brassespark. Da han snudde seg og så opp, lå ballen i nettet. En av sesongens scoringer sørget for balanse i regnskapet for de røde.

Da løsnet det virkelig for vertene. Sisteskanse Alisson sendte Mohamed Salah på løpetur i bakrom bare minuttet etter. Keeper i motsatt ende, Angus Gunn, var våkent ute. Da kjørte Salah like så godt karusell med sisteskansen, før han iskaldt plasserte ballen ned i venstre hjørne til 2–1.

Luis Diaz ville ikke være noe dårligere enn sine rekkekamerater. Colombianeren, som kom fra Porto i januar, noterte seg for sin første scoring for sin nye klubb ti minutter før full tid.

Det ble kampens siste scoring. Watford og Burnley tok på sin side tre poeng helt i bunnen av tabellen. Det gjorde vondt til verre for Norwich.

Publisert Publisert: 19. februar 2022 17:50