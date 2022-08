Lehne Olsen kom hjem til sin beste kontrakt i Norge: – Gikk til klubben som betalte minst

LILLESTRØM (VG) Bodø/Glimt har satt overgangsrekord, Molde betalte stort for Kristian Eriksen (27), Vålerenga har hentet hjem utenlandsproffer – og Thomas Lehne Olsen (31) blir den best betalte Lillestrøm-spilleren på mange år.

SKAL SPARKE FRA SEG: Thomas Lehne Olsen på sin første Lillestrøm-trening etter overgangen denne uken. Bak trenerne Petter Myhre og Geir Bakke.

Lillestrøms Simon Mesfin bekrefter at i hans tid som sportssjef (siden 2017) i klubben har ingen fått en bedre total lønnspakke enn det Thomas Lehne Olsen mottar over de neste fire og et halvt årene etter at spissen denne uken returnerte til Åråsen og klubben han spilte for fra 2018 til 2021.

– Det forteller at vi har vært på et veldig lavt nivå i mange, mange år. Spillerne i klubben nå er på et høyere nivå lønnsmessig enn i 2019, men vi jobber med å heve alle lønningene i hele troppen. Så er det alltid slik i alle klubber at noen er i toppen av lønnsstigen, noen er i bunnen og noen i midten. Men øker vi i toppen, må bunnen økes, sier Mesfin etter å ha landet prestisjesigneringen tidligere denne uken.

Thomas Lehne Olsen har vært åtte måneder i Al-Ahli i Dubai og terminerte kontrakten med klubben. Det betyr at han ikke koster penger å kjøpe ut, men LSK har altså sydd sammen en god lønnspakke til 2021-toppscoreren sin.

Og de er ikke alene om å bruke penger i norsk fotball denne sommeren: Bodø/Glimt satte etter sigende norsk kjøpsrekord på 26 millioner for å få tak i danske Albert Grønbæk, Vålerenga sikret sin «monstersignering» i landslagsstopper Stefan Strandberg (også bosman), Molde kjøpte HamKam-yndlingen Kristian Eriksen for 13,5 millioner (kan stige til 15), og Rosenborgs spissuksess Casper Tengstedt kan ifølge Adresseavisen koste totalt 10 millioner.

– Vi må nok se litt over flere vinduer før man kan konkludere om det er et eskalert bruk av penger i norsk fotball nå. Det er ikke tvil om at det blir brukt en del penger i det vinduet her, og at markedet også er blitt veldig tøft: Som kjøpende klubb får du høye krav om du skal gjøre noe på gode spillere internt i Norge. Men det er også mange overganger som skjer på moderate nivåer, men de blir ikke snakket så høyt om, påpeker Lillestrøms sportssjef.

– At klubber som har tjent godt over tid som følge av prestasjoner og utvikling, som Bodø/Glimt og Molde, er det ikke overraskende at de vil bruke pengene på videre investering, fortsetter Mesfin.

Lillestrøm-sjefen forteller litt av bakgrunnen for at klubben tar seg råd til Lehne Olsen: Gjennom omtrent i 20 millioner i spillersalg for Magnus Knudsen (til Rostov), Jonathan Braut Brunes (Strømsgodset) og nettopp Lehne Olsens overgang til klubben i Dubai i januar. I tillegg sikret de 7,5 millioner kroner av Det europeiske fotballforbundet (UEFA) for to kvalikrundene i Europa Conference League.

– Men vi har ikke brukt i nærheten av alle de pengene på ham nå, så det ikke misforstås, understreker Mesfin.

– Hvor betydelig er pengebruken på Thomas Lehne Olsen for en klubb som Lillestrøm?

– Den er betydelig, det er ikke tvil om det. Men sett mot de tallene som verserer mot andre kjøp og signeringer på høyt nivå på toppen av norsk fotball, ligger det nok på mer moderat nivå, sier han.

– Hvorfor kan du si det?

– Fordi jeg vet sånn cirka når man kjøper en spiller, si for eksempel for ti millioner, må man i tillegg lønne spilleren. Vi har hentet en bosmanspiller, og da har vi litt å gå på med tanke på en lønnspakke som skal spre seg over fire og et halvt år.

Styreleder Morten Kokkim anslår at den nye TV-avtalen som trer i kraft neste år vil være verdt et sted mellom seks og ti millioner per år for Lillestrøm fremover. Tabelltoeren kan også slå kloa i plasseringsbonusene i Eliteserien, der tredjeplass gir eksempelvis 11,8 millioner kroner og annenplass nesten 16 millioner. LSK har dessuten tatt i betraktningen at de har flere salgsobjekter i spillerstallen, uten at planen eller ønsket er at de skal selges i dette vinduet.

– Vi har ikke brukt av forskutterte midler for å få Thomas. Vi har et sportslig momentum nå, har råd til dette og tar ikke spesielt økonomisk risiko. Det er en fornuftig investering, fastslår styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm.

Ingen av LSK-toppene vil si hva Thomas Lehne Olsen tjener. Hovedpersonen selv innrømmer at han derimot sa fra seg «noen millioner» i lønn for å avbryte kontrakten i Dubai. Han fikk heller ingen sluttpakke med seg på flyet til Norge.

– Hadde jeg gått for penger, hadde jeg gått andre plasser. Kontraktslengden gir meg trygghet, men jeg gikk til klubben som betalte minst. Jeg er laget sånn at jeg har lyst til å spille fotball, og hvis jeg ser at jeg ikke gjør det, da må jeg begynne å bevege på meg, understreker Thomas Lehne Olsen.

– Har du hatt en bedre kontrakt i norsk fotball?

– Sånn med at den går over fire og et halvt år: Nei. Det har jeg ikke, svarer 31-åringen fra Moelv.

Han forteller om svært lukrative muligheter fra klubber i Saudi-Arabia og Iran. Men også flere europeiske tilbud. Lehne Olsen er ikke i tvil om at han var mer attraktiv for flere nå enn da han ble solgt fra Lillestrøm etter supersesongen i 2021 med 26 seriemål og landslagsdebut.

– Jeg var litt overrasket over det. Flere spennende klubber har tatt kontakt, derfor har det vært vanskelig å velge. Det hadde vært morsomt å prøve seg i en europeisk storklubb. Jo mer jeg tenkte på det, ender jeg alltid opp med å nevne Lillestrøm. Det var et tegn på at jeg ville hjem. Noen vil kanskje si det er feigt ikke å prøve lykken, men jeg er bygd sånn at hvis jeg har trygghet og trivsel, er det veldig godt for meg, vurderer Thomas Lehne Olsen.

Danske Brøndby har vært på spissjakt i sommer og ble rapportert å være ute etter Thomas Lehne Olsen. Også andre norske klubber sjekket muligheten. Men etter slik VG forstår, handlet det bare om to muligheter til slutt: Lillestrøm – eller belgiske Standard Liège, trent av Ronny Deila, hans tidligere trener fra tiden i Strømsgodset. De skal dessuten ha forbedret sitt kontraktstilbud underveis i prosessen, men Lehne Olsen valgte likevel Lillestrøm.

Han kan få nydebuten i den Discovery+-sendte kampen mot Kristiansund søndag kveld.

