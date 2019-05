Rosenborg stanget mot Haugesunds forsvar i 90 minutter. Samtidig scoret effektive Haugesund to mål på dødball. Dermed står Rosenborg med kun med én seier på åtte kamper.

LERKENDAL: Rosenborg – Haugesund 0–2 (0–1)

Rosenborg jaktet årets andre (!) seier på åtte seriekamper da Haugesund var motstander på Lerkendal.

Fra tribunen fikk Eirik Hornelands poengjagende Rosenborg støtte av 17799 tilskuere denne solfylte 16.-maikvelden. Det publikumsoppmøtet var soleklart årsbeste på Lerkendal så langt i å – snittet har vært på rundt 11.000, men fortsatt var det plass til flere. Daglig leder Tove Moe Dyrhaug fikk ikke oppfylt ønsket sitt om å selge 20 000 billetter.

Haugesund med frisk åpning

For andre gang var Nicklas Bendtner vraket til troppen, og mot Haugesund var det Alexander Søderlund som hadde fått Hornelands tillit på topp.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

På syv seriekamper har Rosenborg kun scoret fire mål, og det ble ingen målfest for Rosenborg mot Haugesund heller.

Og det var Haugesund som spilte seg til den første store muligheten. I det sjette minutt utnyttet Ibrahima Wadji svakt stopperspill hos vertene og kom alene med André Hansen. RBK-keeperen var imidlertid på rett sted og hindret gjestene i å ta sjokktidlig ledelse.

Etter en offensiv åpning på kampen av Haugesund, fikk Rosenborg løftet laget høyere i banen. De kom seg til innlegg fra kantene og viste gode, offensive takter, men spillet haltet likevel for mye til at de klarte å sette Haugesund-keeper Helge Sandvik på de store prøvene det første kvarteret. Haugesund på sin side jaktet kontringer.

Jensen viste frem skuddfoten

Etter en periode med RBK-initiativ, yppet Haugesund seg da halvtimen nærmet seg. De spilte seg frem til et par cornere, men maktet ikke å omsette dem til mål.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

I stedet viste Mike Jensen frem skuddfoten sin to ganger på den andre siden av banen. Kapteinen har to mål så langt i serien for RBK, og denne gangen var det gode blokkeringer i Haugesund-forsvaret som hindret Jensen fra å sette inn seriemål nummer tre. Rett etterpå fikk Rosenborg en god mulighet på en presist slått corner av Pål André Helland, men igjen var presisjonen foran mål for dårlig. Det samme var tilfelle på et frispark like utenfor 16-meteren fire minutter før pause.

Effektive på dødball

I stedet var det Haugesunds Christian Grindheim som viste Lerkendal-publikum hvordan ting skal gjøres foran mål: Like før dommer Trond Ivar Døvle skulle sende lagene til pause, headet nemlig Grindheim inn 1–0 til Haugesund etter at vertene hadde fått frispark.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Etter pause viste Rosenborg vilje til å få en rask utligning, men Haugesund hadde ingen plan å gjøre den oppgaven lett. Gjestene forsvarte seg godt, og Sandvik i mål ble ikke satt på de store prøvene.

Og så. I det 59. minutt blir det stille på Lerkendal: Haugesund er frempå på med ny dødball slått av Alexander Stølås. I feltet dukker Fredrik Knudsen opp. Han header ballen i mål bak Hansen, og Haugesund leder 2–0.

Nedtur i 17. mai-toget

Fire minutter senere ropte Lerkendal-publikum på straffespark, men dette var ikke kvelden der ballen spratt Rosenborgs vei.

Et frispark som gikk midt på keeper fra Helland i det 68. minutt var kanskje Rosenborgs største sjanse.

Det siste kvarteret prøvde Kjernen å oppildne Rosenborg til ekstra innsats, men kampen ebbet ut uten flere mål. Oppladningen til fredagens 17. mai-tog ble definitivt ikke slik Rosenborg hadde håpet på.

Etter åtte serierunder har Rosenborg seks poeng og kun Tromsø bak seg på tabellen. Avstanden opp til Molde og Odd på tabelltoppen er 13 poeng.