Et fotballstadion til fire milliarder kroner er pyntet til fest. Men kritikken hagler fra alle hold før onsdagens Europa League-finale i omstridte Aserbajdsjan.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er en relativt ærlig mann.

Tyskeren lader opp til lørdagens Champions League-finale mellom Tottenham og Liverpool i Madrid. Da han på en pressekonferanse fikk spørsmålet om hva han synes om at Europa League-finalen mellom Arsenal og Chelsea spilles i Aserbajdsjan, svarte han:

– Det er dyrt i Madrid, men det er i hvert fall ikke en annen del av verden. At de må reise til Baku for en Europa League-finale, er ganske morsomt. Men jeg lurer på hva folkene som tar disse avgjørelsene, har spist.

Generalsekretær Elkhan Mamadov i Aserbajdsjans fotballforbund ble fornærmet.

– Jeg er sterkt uenig i hans oppfatning om at det skal være geografiske begrensninger i fotball. Ved å ha europacupfinaler i Øst-Europa åpnes det nye muligheter. Det gjør det mulig å utvikle fotballen i disse landene.

Fest med kraftig bismak

At onsdagens Europa League-finale spilles i Baku i Aserbajdsjan er svært kontroversielt. Landet styres av Ilham Alijev, som mange mener opptrer som en diktator.

De siste ukene har kritikken økt betraktelig.

Finalen mellom Arsenal og Chelsea er blitt en fotballfest med kraftig bismak.

Arsenals armenske spiller Henrikh Mkhitaryan reiser ikke til Baku fordi han frykter for sin egen sikkerhet på grunn av den politiske spenningen mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Vertslandet har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. Blant annet har landet arrestert menneskerettighetsaktivister. På den årlige demokratiindeksen til Economist Intelligence Unit er Aserbajdsjan rangert som nummer 149 av 167 land.

En kronglete reisevei og høye reisekostnader har gjort det lite attraktivt for engelskmenn å reise til Baku. Hotellene er dyre og flyforbindelsen er dårlig. Myndighetene hevdet også at flyplassen i Baku hadde for dårlig kapasitet.

Olympiastadion har plass til 64.000 tilskuere. Men Arsenal og Chelsea ble kun tildelt 6000 billetter hver. Til sammenligning fikk Tottenham og Liverpool 16.300 billetter hver til en Champions League-finale på et stadion med samme størrelse.

Interessen har vært lunken hos både Chelsea- og Arsenal-supporterne på grunn av den kronglete reiseveien. Arsenal har returnert 2200 av billettene, mens Chelsea kun har klart å selge 2000 av 6000 billetter, ifølge AFP.

ANTON VAGANOV / REUTERS / NTB SCANPIX

Slik svarer UEFA-presidenten

UEFA-president Aleksander Ceferin forsvarer avgjørelsen om at finalen spilles i Aserbajdsjan i et intervju med Der Spiegel. Han sa blant annet at kampen spilles i Baku fordi «det er folk som bor der som elsker fotball».

– Situasjonen rundt menneskerettigheter er et problem, men det er også et problem i andre europeiske land. Betyr det at fotballsupportere i Baku ikke fortjener å se live fotball?

UEFA-presidenten sier at det var Henrikh Mkhitaryans egen avgjørelse å ikke reise til Baku.

– Hvis fotballen tillater seg å bli stoppet av slike spenninger, vil vi aldri være i stand til å arrangere noe i fremtiden. Husk at vi klarte å arrangere et trygt EM i Frankrike da landet var et mål for terroristangrep.

Om billettene som blir sendt i retur av Arsenal og Chelsea, skriver UEFA i en uttalelse:

– Flesteparten av disse billettene er allerede blitt solgt til supportere i Aserbajdsjan, og vi har stor tro på at billettene som er igjen, er ettertraktet.

Fakta: Aserbajdsjan Aserbajdsjan er en republikk i Kaukasus og ligger helt i Asias vestlige grense mot Europa. Grenser til Georgia, Russland, Iran, Tyrkia og Armenia. Landet har også en kystlinje til Kaspihavet. Hovedstad: Baku Befolkning: 9.780.780 Ble uavhengig fra Sovjetunionen 30. august 1991. Har vært medlem av Europarådet siden 2001. Landet nærmer seg formelt et demokrati, men med sterkt autoritært styre. Kilde: Wikipedia X

Finansiert av oljeinntekter

Finalen spilles på et stadion som kostet fire milliarder kroner da den ble bygget til «mini-OL» i 2015, der Aserbajdsjan var vertskap.

Ifølge The Economist var olje- og gassinntektene i 15-årsperioden 2003–2015 på utrolige 954 milliarder kroner. Derfor hadde Aserbajdsjan råd til å bruke syv milliarder kroner på idrettsfesten i 2015.

En fest som for øvrig ble tildelt Aserbajdsjan av IOC-medlemmet Pat Hickey, som i Rio-OL ble arrestert for ulovlig billettsalg.

President Ilham Alijev sa at lekene ville «tillate Aserbajdsjan å bemerke seg igjen i hele Europa som en sterk, voksende og moderne stat».

Statslederen, som har flere korrupsjonsanklager hengende over seg, ville satse stort på idrettsarrangementer.

Alijev mislyktes med å få sommer-OL til Aserbajdsjan i 2016 og 2020.

Men han fikk Formel 1-sirkuset til Bakus gater.

Aziz Karimov / Reuters / NTB scanpix

«Ingen store problemer»

I 2017 ble Baku tildelt Europa League-finalen. Tre år tidligere ble det klart at det under EM i 2020, som er fordelt på 13 byer, skal spilles fire kamper på samme stadion: Tre i gruppespillet og én kvartfinale.

Den daværende mektige Formel 1-sjefen Bernie Ecclestone ble ifølge The Guardian spurt om han hadde sjekket statusen for menneskerettighetene før han gikk inn for å arrangere løp i Baku.

– Det har vi, og jeg tror alle så ut til å være fornøyde. Det så ikke ut til å være store problemer der, sa han.

Tidligere UEFA-president Michel Platini så heller ingen problemer med å gi Aserbajdsjan EM-kamper.

– Han er ikke fan av å boikotte land og regimer som har et levesett som kræsjer med hva som blir sett på som normalt i våre land. Tvert imot tror han at oppmerksomheten disse landene får på seg som arrangører fører til en debatt som kan føre til positive endringer, sa UEFAs pressesjef Pedro Pinto.