Chelsea-manager Maurizio Sarri forlot lagets siste trening før europaligafinalen i Baku i sinne.

Italieneren kastet skyggelua i bakken og sparket den av gårde før han forlot finalearenaen i den aserbajdsjanske hovedstaden tirsdag kveld, ifølge den britiske storavisen Guardian.

Raseriutbruddet fant sted rett etter at han hadde snakket med den brasilianske midtstopperen David Luiz, som hadde havnet i disputt med lagkamerat Gonzalo Higuaín.

En talsperson for Chelsea avviste imidlertid at Sarris reaksjon skal ha vært relatert til frustrasjon rundt noen spillere.

– Maurizio var frustrert over at man ikke kunne trene på dødballsituasjoner det siste kvarteret av treningen, etter som den timelange seansen var åpen for mediene, sa talspersonen til Guardian.

60 år gamle Sarri sies samtidig også å ha andre ting enn bare europaligafinalen i hodet om dagen.

Framtiden i Chelsea anses for å være usikker, samtidig som han er lansert som en het kandidat til å etterfølge Massimiliano Allegri i jobben som Juventus-manager.