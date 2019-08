For ti år siden fikk unggutten autografen til gullvinneren. Nå skal de til OL i samme båt.

Legenden Olaf Tufte satte navnet sitt på 13-åringens genser. Nå kan de forberede seg til OL i Tokyo i samme farkost.

For ti år siden kunne en stolt Martin Helseth fryde seg over at han fikk Olaf Tufte til å skrive på hettegenseren sin. Det skjedde i Horten. Privat

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Tidligere i uken greide ikke den norske dobbeltfireren å ta seg til VM-finalen i Linz, men lørdag var likevel OL-billettene i boks. Det ble klart da Olaf Tufte, Martin Helseth, Oscar Stabe Helvig og Erik Solbakken vant B-finalen.

Endelig kunne Tuftes lagkamerater stolt ro gamlefar til OL. De pleier å fleipe slik med 43-åringen.

Tufte skal til OL nummer syv.

For Martin Helseth er dette veldig spesielt. Han tenker tilbake på den dobbelte olympiske mesteren som alle de unge roerne så opp til. Da han selv var 13 år gammel i 2007, deltok han i ungdomsmesterskapet i Horten.

Sunnmøringen husker at det ble seier i dobbeltsculler med klubbkameraten Ola Ask, men at duoen ble disket fordi de rodde i feil bane.

Det som ble den store beholdningen fra det mesterskapet var autografen til Olaf Tufte, som hadde tatt turen ned til klubben han selv er medlem i.

Fakta Olaf Tufte Fullt navn: Olaf Karl Tufte Født 27. april 1976 (43 år) Bosted: Nykirke i Vestfold Idrett: Roing Klubb: Horten Meritter: OL: Singlesculler 2 gull (2004 og 2008), dobbeltsculler 1 sølv (2000) og 1 bronse (2016) VM: Singlesculler 2 gull (2001 og 2003), 1 sølv (2005), 2 bronse (2002 og 2007), dobbeltsculler 1 bronse (1999).

Olaf Tufte, Oscar Stabe Helvig, Martin Helseth og Erik Solbakken under årets ro-VM i Linz. Bàlint Czucz / NTB scanpix

Gjevt å få navnetrekket

Unggutten fra Aalesunds Roklub tok mot til seg og gikk bort til sin store helt, som allerede da hadde to OL-gull. Han spurte om autografen. Tufte var imøtekommende og hyggelig, og ferskingen fikk stjernens navn på sin grå hettegenser.

I OL i Beijing tok Olaf Tufte sitt andre OL-gull. Den gangen var det i singlesculler. Heiko Junge / SCANPIX

– Jeg vasket den aldri siden, og har den fortsatt hjemme hos familien i Ålesund, ler Helseth.

Han vokste selv til, ble landslagsroer og kom i samme miljø som veteranen han beundret så sterkt.

– Ja, selv om jeg ikke var store gutten da han vant OL første gang i 2004, husker jeg det. Og jeg fulgte godt med da han forsvarte OL-gullet i singlesculler fire år senere. Da var jeg jo selv aktiv, etter at jeg sluttet med fotball fordi jeg var lei og ville prøve noe nytt.

Med Tufte som motivator

Unge Helseth ble sugd inn i et godt miljø, og vannsport passet utmerket for ham som hadde vokst opp ved havet. Tufte ble fort en stor inspirasjonskilde.

Første gang de to satt i samme båt, endte opp med en av de treningene Helseth husker aller best. Det skjedde i Portugal i 2016. Da var det uttak til VM samme år, og landslagstrener Johan Flodin ønsket å finne ut hvilke roere som passet best sammen.

For den 18 år yngre Helseth var det en store ære å få sitte foran en roer som betydde så mye for ham. Han kjente at farkosten fikk opp tempoet, de holdt takten og at alt fungerte. Den følelsen hadde han aldri hatt før.

Det endte likevel med at Olaf Tufte og Kjetil Borch kom i samme båt. Skikkelig forbannet endte Helseth opp som en god nummer tre.

– Jeg husker at jeg var så irritert da jeg hørte uttaket at jeg syklet syv timer og kun med en halv liter med vann, sier han.

Fakta Martin Helseth Født: 11. juli 1994 (25 år) Klubb: Aalesunds Roklub Sivilstand: Kjæreste Meritter: To bronse i verdenscupen, tre sølv i U 23-VM, 3 NM-gull individuelt, fire nordiske gull.

Oscar Stabe Helvig, Olaf Tufte, Martin Helseth og Erik Solbakken avbildet på Olympiatoppen før årets ro-VM. Vidar Ruud / NTB scanpix

Så skulle de ende i samme båt likevel, i en dobbeltfirer, både i verdenscup, VM og nå OL. For da Norges båt ble blant de to beste i lørdagens B-finale i østerrikske Linz, var billetten til Tokyo 2020 sikret.

Firerbanden var høyt oppe etterpå. All treningen, alle timene på vannet, terping, prøving og feiling, var glemt.

Ringreven Tufte får med seg tre debutanter til Tokyo neste sommer.