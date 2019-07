Solskjær juniors A-lagsdebut for Kristiansund kom på en helt spesiell scene.

ULLEVAAL: At unge fotballspillere A-lagsdebuterer med foreldre på tribunen, er ingen uvanlig hendelse. Men for Noah Solskjær ble det hele litt annerledes, da han tirsdag kveld fikk sine første minutter på banen for Kristiansund.

For debuten skjedde foran nesten 25.000 mennesker på selveste Ullevaal, mot selveste Manchester United, og med pappa Ole Gunnar Solskjær som hovedperson på motstandernes trenerbenk.

85 minutter ut treningskampen mellom kristiansunderen Solskjærs verdensstjerner og eliteserielaget Kristiansund, stilte 19-åringen seg opp på sidelinjen, klar til å løpe innpå.

– Det var spesielt for gutten

Selv om pappa Ole Gunnar nok ikke kunne være fornøyd med resultatet, det sto fremdeles 0–0 da, kostet han på seg en bredt smil og småløp bort til sønnen for å gi ham noen siste ord før debuten.

Til TV 2 avslører sønnen hva United-manageren sa.

– Han sa bare lykke til. Det er rart å spille foran så mange når man aldri har gjort det, sier han til TV-kanalen.

På pressekonferansen etter kampen forteller Solskjær senior at sønnens debut var stort også for ham.

– Det var spesielt for gutten. Han har trent med dem en stund. Å få debuten er et stolt øyeblikk for ham, og for meg også, sier United-manageren.

Mens Noah kom seg ut på banen, satt lillebror Elijah sammen med pappa Ole Gunnar på United-benken.

– Det er en mulighet som kommer én gang i livet. Det var stort for ham. Han kan sin fotball og kom med en god analyse etter kampen, sier Solskjær senior og ler.

Lykkeønskning fra Pogba

Midtbanespilleren Noah kom til Kristiansund i 2017 fra barndomsklubben Clausenengen – samme klubb som pappa Ole Gunnar begynte i. Siden den gang har han gått gradene i ungdomsavdelingen, scoret ett mål på 13 kamper i 3. divisjon, og nå fått sin A-lagsdebut.

19-åringen har trent med seniorene den siste tiden, men tirsdag var det et nytt steg opp. Da sto nemlig spillere som Juan Mata på motstatt halvdel ute på banen, og etter kampen kom Paul Pogba bort til ham.

– Han sa bare lykke til med sesongen og at det var artig å se meg debutere. Det er kjempestort, sier Noah til TV 2.

