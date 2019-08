En offensiv Ole Gunnar Solskjær tilbakeviser at Manchester United ikke har hatt noe godt overgangsvindu.

Fredag holdt Solskjær sesongens første pressekonferanse på treningssenteret Carrington.

– Når vinduet stenges, føles det som en viss lettelse. Jeg er veldig glad for de tre vi hentet. Vi føler ikke den negativiteten dere snakker om, sa Solskjær til reporterne.

Romelu Lukaku er borte. Han forsvant til Inter. – Det var riktig tid for Romelu å gå. Vi fikk en bra deal, og han var fornøyd. Dette var bra for begge parter. Jeg har alltid hatt et åpent og ærlig forhold til Romelu. Det er ikke noen gnisninger mellom oss, sa Solskjær.

– Ja, vi kommer til å ha et annet angrepsoppsett denne sesongen, men jeg er veldig trygg på at det kommer mål fra (Anthony) Martial og (Marcus) Rashford. (Daniel) James vil komme inn og skape noe. Jeg er sikker på at Jesse Lingard vil score flere ganger.

Bedre

United har oppgradert forsvaret med Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka. De to kostet til sammen cirka 1,4 milliarder kroner, men kan fort være verdt fem-seks PL-poeng.

Klubben fikk ikke inn noen erstatter for Ander Herrera (midtbane) og Lukaku (spiss).

Fortsatt står United uten en sportsdirektør. Det er flere måneder siden klubben åpnet for en slik ansettelse.

Vrient

United kunne hatt et enklere åpningsprogram. Søndag starter sesongen hjemme mot Chelsea. Åtte dager senere venter bortekamp mot Wolverhampton.

United tapte to ganger i Wolverhampton forrige sesong.

– Vi hadde et managermøte onsdag, og jeg snakket med ham da, sa Solskjær om Chelsea nye sjef Frank Lampard.

– Det er bare én manager i Premier League som er under press fra dag én. Det er Solskjær. Skulle United tape for Chelsea, vil spekulasjonene starte, skriver Danny Murphy (tidligere Liverpool- og Fulham-spiller) i sin spalte i Daily Mail.

